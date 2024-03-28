Чотирьох жителів Вінницької громади підозрюють у виготовленні та продажі наркотиків. Наразі їм обрано запобіжний захід — тримання під вартою.

У місяць вони виготовляли понад кілограм амфетаміну та отримували півмільйона гривень прибутку, повідомили на сайті Нацполіції області.

"До складу угруповання входили четверо жителів Вінницької громади. Ролі кожного були чітко визначені 46-річним організатором наркобізнесу. 44-річний спільник, який нещодавно став військовим, відповідав за роботу нарколабораторії. Для цього "ватажок" постачав останньому необхідні реагенти, прекурсори та обладнання для виготовлення психотропів. Ще двоє чоловіків 43 та 50 років збували "товар", — йдеться в повідомленні.

Двоє з чоловіків раніше затримувались поліцією за вчинення аналогічного злочину. Наразі вони є фігурантами ще одного кримінального провадження, яке розглядається судом.

Під час обшуків поліцейські вилучили лабораторне обладнання, яке використовувалося під час синтезу амфетаміну, близько 100 грамів уже готового психотропу, гроші, мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази.

"Усі учасники ОЗГ затриманні в процесуальному порядку. Так званого "лаборанта" затримали на території Донецької області. Їм повідомлено про підозру за ч. 2 та 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України", — повідомили в поліції.

Такий злочин карається позбавленням волі строком до дванадцяти років з конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування.