Вінничанин викрав з банківської карти знайомого понад 255 тисяч гривень

На Вінниччині поліцейські встановили особу чоловіка, який причетний 38 випадків крадіжки грошей з банківської картки знайомого. Йому оголошено про підозру та загрожує до 8 років ув’язнення.

Про це Суспільному повідомила речниця ГУ Нацполіції у Вінницькій області Заріна Маєвська.

Житель Гайсинського району звернувся до поліції з повідомленням про незаконні перекази грошових коштів з його банківської картки через мобільний додаток. Під час розслідування виявлено, що підозрюваний, 29-річний знайомий потерпілого, використовував пароль до додатка, щоб проводити транзакції.

За даними поліції, було виявлено 38 таких випадків крадіжки на суму понад 255 тисяч гривень.

Підозрюваного розшукали за місцем його проживання та повідомили про підозру у вчиненні злочинів. Якщо вину чоловіка доведуть у суді йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Поліція нагадує громадянам про необхідність негайно блокувати втрачені або викрадені банківські картки та звертатися до правоохоронних органів для подальшого розслідування. Якщо хтось знайшов чужу картку, вона повинна бути повернута власнику або банку.