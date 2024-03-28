29 березня у Вінниці відбулась фінальна частина обласного чемпіонату з футзалу серед студентських команд. Участь у ньому взяло 7 команд з місцевих та релокованих університетів. Переможців обирали за круговою системою.

Змагання тривали протягом двох тижнів. Загалом було зіграно 21 гру.

"Сьогодні у нас день ігор команд, які змагаються за перше-четверте місця. Загалом, зіграли сім ігрових днів. Усі команди будуть нагороджені м’ячами. Команди призери та чемпіони будуть нагородженні кубками, медалями, дипломами. Будуть визначені індивідуальні нагороди. Також кожна команда отримає фото своєї команди", — зазначив голова обласної Асоціації студентського футболу Павло Форманюк.

Матч між ВДПУ та ВТЕІ. Суспільне Вінниця

За кожну виграну гру команда отримувала три очки, за нічию 1, та за поразку 0. Переможців обирали за сумарною кількістю балів. Першість в змаганнях виграли студенти Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського, які очолили турнірну таблицю та вибороли 15 очок.

"Турнір дуже сильний. Є багато хороших команд. Боротьба була в кожному матчі. До останнього не сподівалися, що станемо переможцями. Перевагу надавали ХНУВС. Але так вийшло, що виграє сильніший", — розповів гравець команди ВДПУ В’ячеслав Бедрак.

Матч між ВДПУ та ВТЕІ. Суспільне Вінниця

Друге місце виборола команда Харківського національного університету внутрішніх справ. У їхньому активі було теж 15 очок, але у фінальній частині змагань вони програли Донецькому Національному університету ім. Василя Стуса із рахунком 3:2. В підсумку різниця м'ячів у колективу з ВДПУ була більшою.

Матч між ДонНУ та ХНУВС. Суспільне Вінниця

Третє місце з 12 очками зайняв ДонНУ ім. Василя Стуса. Студент університету Віталій Воробйов виборов звання "Найкращий гравець".

Нагородження команди ДонНУ на обласному чемпіонаті з футзалу серед студентських команд ЗВО. Суспільне Вінниця

За результатами обласного чемпіонату з футзалу серед студентів буде сформовано збірну області, яка братиме участь у подальших змаганнях цього виду спорту в Україні.

"У цьому році наші студенти поїдуть на університетські ігри у Дебрецен, до Угорщини. Поїдуть до Китаю на Чемпіонат світу з футзалу, тому надзвичайно добре, що спорт в Україні є. Наші діти розвиваються тут, попри те, що дуже складно, попри те, що доводиться іти в укриття. В Угорщині будуть представляти ті, хто переможе на Чемпіонаті України з футзалу серед студентів. Сьогоднішній переможець буде змагатися за це право", — зазначив Президент Всеукраїнської футбольної асоціації студентів Роман Греба.