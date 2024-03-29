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Вступити у вінницький технічний ліцей тепер можна після закінчення 6 класів
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Вступити у вінницький технічний ліцей тепер можна після закінчення 6 класів

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Вінницький технічний ліцей прийматиме на навчання учнів після закінчення 6 класу
Навчання у вінницькому технічному ліцеї. ФОТО: gettyimages (Фото ілюстративне)

Сьогодні, 29 березня, Вінницька міська рада прийняла рішення розширити можливості навчання у Вінницькому технічному ліцеї, дозволяючи учням, які завершили 6 класів, вступити до закладу. Тривалість навчання складаєте 5 років. Учні матимуть вибір різних спеціальностей.

Про це йдеться на сайті міської ради.

Учні можуть обрати один із запропонованих профілів навчання: радіомонтаж, економіку та бухоблік, інформатику, моделювання та конструювання одягу, а також машинопис.

"Раніше почати навчання в цьому закладі діти могли з 8 класу. Зараз така тенденція, що ліцей може приймати більше обдарованих учнів. Крім того, це європейська практика – починати вивчати профільні предмети із 7 класу", – зазначив міський голова Вінниці Сергій Моргунов.

До ліцею можна вступити за результатами екзаменаційних та тестових випробувань. Пільги при вступі надаються переможцям та призерам районних, міських та обласних олімпіад, а також конкурсантам виставок дитячої технічної творчості.

Впровадження цієї ініціативи підтримує як місцева влада, так і батьки. За словами директорки департаменту освіти міської ради Оксани Яценко, початок вивчення профільних предметів з 7 класу йдуть учням на користь.

Також вона додала, що Вінницький технічний ліцей працює за індивідуальним навчальним планом, де надається поглиблена підготовка учнів з профільних предметів, яка досягається шляхом вивчення спецкурсів за окремими програмами, проходження навчальних практикумів у лабораторіях закладу.

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