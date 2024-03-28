29 березня у Боярці на Київщині попрощаються із заступником командира роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Сергієм Вацком з Івано-Франківщини. Він загинув 24 березня 2024 року.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Калуської міської ради.

Сергій Вацко народився 31 жовтня 1974 року в селі Мостище Олешанської громади. Закінчив Калуську школу № 7, а згодом — Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу за спеціальністю "Електропостачання та енергозбереження".

Сергій Вацко працював машиністом технологічних компресорів, майстром енергопостачання у Боярському лінійному виробничому управлінні магістральних газопроводів. Згодом — інженером у виробничому ремонтно-технічному підприємстві "Укргазенергосервіс".

З березня 2014 року по березень 2015 Сергій Вацко служив командиром батареї у 72 механізованій бригаді. Воював на Луганщині та Донеччині. Брав участь у боях за Амвросіївку, Волноваху, Маріуполь, Свердловськ (нині — Довжанськ), Ровеньки, Дякове.

31 грудня 2014 року Сергій Вацко отримав позачергове звання капітана. У березні 2015 року бійця демобілізували. Він повернувся на попереднє місце роботи, працював провідним інженером групи енергетики та ремонту енергетичного обладнання сервісної філії "Укртрансгаз" "Оператор газосховищ України".

"З початком повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року пішов добровольцем на передову. Сергій навіть не встиг змінити посвідчення офіцера запасу на чинне, адже вже 25 лютого був на передовій як капітан одного з підрозділів 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців", — йдеться у дописі.

Сергій Вацко поліг 24 березня 2024 року на фронті. У воїна залишилися батьки, дружина та троє синів.

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