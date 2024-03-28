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На територіях шкіл Ніжина, що на Чернігівщині, встановили три модульні підземні укриття
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На територіях шкіл Ніжина, що на Чернігівщині, встановили три модульні підземні укриття

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У Ніжині на базі шкіл зібрали три модульні підземні укриття. Там є опалення, каналізація та магнітні замки, які спрацьовуватимуть під час тривоги. Наразі готове до використання одне з них, два — ще облаштовують. Гроші на них виділили з бюджету, розповів міський голова Олександр Кодола.

"Укриття вже прийняте Державною службою надзвичайних ситуацій. Воно заглиблено на 3,7 метра. Складається з декількох модульних конструкцій, виготовлених на заводі, а зібраних вже по місцю. 4,7 мільйона гривень коштує одне модульне укриття. Повністю під ключ, з будівництвом, з усіма роботами".
Опалення, каналізація, магнітні замки та WI-FI: на територіях шкіл Ніжина встановили 3 модульні підземні укриття
Міський голова Ніжина Олександр Кодола. Суспільне Чернігів

Школа №5 у Ніжині через відсутність укриття не працює вже понад два роки. До повномасштабного вторгнення тут навчались понад 160 дітей, каже начальниця управління освіти Валентина Градобик.

"Перший рік вони навчались дистанційно. Другий раз вони в нас перебували на релокації в гімназії №3, де є своє укриття, є місця вільні і вони там навчались".
Опалення, каналізація, магнітні замки та WI-FI: на територіях шкіл Ніжина встановили 3 модульні підземні укриття
Начальниця управління освіти Ніжинської міськради Валентина Градобик. Суспільне Чернігів

В укритті, яке з'явилося на території п'ятої школи, уже підключені всі комунікації, є санвузол та WI-FI.

Опалення, каналізація, магнітні замки та WI-FI: на територіях шкіл Ніжина встановили 3 модульні підземні укриття
Підземне укриття на території п'ятої школи. Суспільне Чернігів

Таке укриття розраховано на 200 людей. Крім учнів та працівників школи, ним зможуть користуватися й жителі навколишнього мікрорайону. Для зручності сховище обладнають магнітним замком, пояснює заступниця начальника управління ЖКГ та будівництва Світлана Сіренко.

"Коли лунає повітряна тривога, цей замок автоматично відкриває двері і будь-який мешканець цього мікрорайону, він має доступ до даного сховища і перебуває тут до моменту відбою тривоги. Коли іде відбій тривоги, із середини людина може вийти, але зайти вже людина не може".
Опалення, каналізація, магнітні замки та WI-FI: на територіях шкіл Ніжина встановили 3 модульні підземні укриття
Заступниця начальника управління ЖКГ та будівництва Світлана Сіренко. Суспільне Чернігів

Укриття має два входи, один з яких обладнаний для маломобільних груп населення. Для людей сховище відкриють після того, як на найближчій сесії міської ради його передадуть на баланс комунального підприємства "Служба Єдиного Замовника". Такі самі сховища зараз облаштовують на базах шостої та одинадцятої шкіл.

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