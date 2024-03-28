У селі Бір Деснянської громади Чернігівського району виявили сказ. Джерелом захворювання став єнотовидний собака.

Цю інформацію Суспільному повідомили в Чернігівській районній державній адміністрації.

За рішенням протиепізоотичної комісії до загрозливої зони в радіусі 10 кілометрів від місця фіксації спалаху потрапили декілька навколишніх сіл.

Зокрема, карантинні обмеження ввели в селах Косачівка, Тужар, Сорокошичі, Лошакова Гута Деснянської громади Чернігівського району та угіддях мисливських господарств ТОВ СМРП “Деснянське”, ТОВ СМП “Тужар”.

Також комісія затвердила план комплексних заходів з ліквідації та профілактики сказу в селі Бір та у загрозливих зонах.

Як уточнили Суспільному в Чернігівській РДА, це вже третій випадок сказу від початку 2024 року. Раніше, 2 січня сказ виявили в селі Хрещате Кіптівської громади, а 15 березня — у селі Скрипчин Козелецької громади.

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