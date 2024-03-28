У Хмельницькому попрощались з двома воїнами

Сьогодні, 28 березня, у хмельницькому Свято-Георгіївському храмі попрощалися з двома воїнами. Олег Попель загинув поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області, Юрій Броварний — неподалік села Тоненьке, що на Донеччині.

Попрощатися з двома захисниками прийшли рідні, близькі та друзі.

Військовий Олег Попель. Суспільне Хмельницький

Кум Олега Попеля Руслан розповів, він був командиром зенітно-ракетного взводу, спілкувався з ним за два дні до його загибелі.

"Олег був дуже розумний та інтелігентний. До військової справи підходив скрупульозно. Мав надзвичайно тісний зв’язок з родиною, зі своїми синами. Їм буде неймовірно важко пережити цю втрату. Для нас усіх досі здається, що це все нереально. Олег піклувався про свій підрозділ, постійно думав про людей, які з ним були. Він — командир "з великої літери". Розповідав мені, як вони виконують бойові завдання", — пригадав Руслан.

До повномасштабного вторгнення Олег Попель торгував автозапчастинами у власному магазині, розповіла його родичка Любов: "Магазин був не великий, але асортименту було багато. Олег завжди все пояснював, радив, як краще зробити, коли до нього звертались за допомогою. Він був чудовою людиною, чоловіком, роботодавцем. Олег дуже щирий, добрий, сини такі ж, як і він. Про нього зовсім нічого поганого не можна сказати".

За словами кума Руслана, Олега Попеля мобілізували до лав Збройних сил України у жовтні 2022 року. Він загинув 25 березня. Йому було 45 років. У нього залишилися батьки, дружина та двоє синів 13 та 16 років.

Військовий Юрій Броварний. Суспільне Хмельницький

42-річного Юрія Броварного мобілізували на військову службу два місяці тому, розповів його колега Сергій. Чоловік працював на хмельницькому пивзаводі у цеху розливу продукції: "Юрій був працьовитою і відповідальною людиною, добрим товаришем".

За словами Сергія, Юрій Броварний загинув 25 березня. У чоловіка залишилася матір.

Обох військових похвали на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове у Хмельницькому.

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