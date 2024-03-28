Стало відомо про смерть трьох військових з Рівненщини

Повідомили про смерть Василя Музинчука, Григорія Кравчука з Березнівської громади та Михайла Дорошка з Немовицької, що на Рівненщині.
Про це поінформували у Facebook тергромад.
Василь Музинчук
Василь Музинчук — житель села Яблунне Березнівської громади, 1978 року народження. Навчався у місцевій школі, потім здобув фах тракториста. Працював у місцевому колгоспі, інформує Березнівська міська рада.
У серпні 2023 року чоловік вступив до лав ЗСУ. 45-річний військовий помер 26 березня 2024 року вдома, перебуваючи у відпустці.
Попрощалися із військовим 27 березня. Поховали Василя Музинчука на місцевому кладовищі села Яблунне.
Григорій Кравчук
Григорій Кравчук, 1973 року народження, проживав у селі Городище Березнівської громади. Чоловік вступив до ЗСУ у грудня 2022 року. Загинув солдат десантно-штурмової роти 6 січня на Запоріжжі.
Попрощалися із військовим 28 березня. Поховали Григорія Кравчука на місцевому кладовищі в урочищі Вороновка, повідомила Березнівська міська рада,
Михайло Дорошко
Михайло Дорошко — житель села Зносичі Немовицької громади, 1983 року народження. Чоловік помер на рівненському полігоні після повернення з Запорізького напрямку, повідомили на сайті громади.
Похоронний кортеж прибув у громаду 28 березня.
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