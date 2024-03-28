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Пилип Гумін і Євген Чубелюк. На Донецькому напрямку Дніпропетровщина втратила двох бійців
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Пилип Гумін і Євген Чубелюк. На Донецькому напрямку Дніпропетровщина втратила двох бійців

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Дніпропетровщина втратила на війні двох бійців.

Пилип Гумін

На Донецькому напрямку загинув 44-річний жовтоводець Пилип Гумін, повідомили в міськраді Жовтих Вод. Це сталося 19 березня. Боєць отримав поранення, несумісне з життям.

Пилип Гумін
Пилип Гумін. Фото: Жовтоводська міська рада

Пилип народився та виріс у Жовтих Водах. Вчився у СШ № 5 та ІП «Стратегія». Протягом 20 років сумлінно працював економістом у планово-економічному відділі управління та підприємстві "СхідГЗК".

На війну пішов у вересні минулого року. Служив стрільцем-санітаром, вивозив поранених та загиблих із поля бою.

У нього залишилися троє дітей.

Євген Чубелюк

Євген Чубелюк з Кривого Рогу загинув 18 березня 2024 року в селі Новобахмутівка Донецької області, повідомили на підприємстві "АрселорМіттал Кривий Ріг", де він працював.

Євген Чубелюк
Євген Чубелюк. Фото: АМКР

Євген Чубелюк був прибиральником гарячого металу в цеху з обробки прибирання металу.

"Він завжди був врівноваженим і впевненим у собі, мав чималий досвід, не раз навчав професії колег-новачків. Ставився до них по-батьківськи. Вчив, хвалив, а де треба – міг і пожурити. Справедливим він був. Поважали Євгена у цеху. Гірко усвідомлювати, що його вже немає», – розповідає старший майстер цеху Олександр Бруханський.

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