Дніпропетровщина втратила на війні двох бійців.
Пилип Гумін
На Донецькому напрямку загинув 44-річний жовтоводець Пилип Гумін, повідомили в міськраді Жовтих Вод. Це сталося 19 березня. Боєць отримав поранення, несумісне з життям.
Пилип народився та виріс у Жовтих Водах. Вчився у СШ № 5 та ІП «Стратегія». Протягом 20 років сумлінно працював економістом у планово-економічному відділі управління та підприємстві "СхідГЗК".
На війну пішов у вересні минулого року. Служив стрільцем-санітаром, вивозив поранених та загиблих із поля бою.
У нього залишилися троє дітей.
Євген Чубелюк
Євген Чубелюк з Кривого Рогу загинув 18 березня 2024 року в селі Новобахмутівка Донецької області, повідомили на підприємстві "АрселорМіттал Кривий Ріг", де він працював.
Євген Чубелюк був прибиральником гарячого металу в цеху з обробки прибирання металу.
"Він завжди був врівноваженим і впевненим у собі, мав чималий досвід, не раз навчав професії колег-новачків. Ставився до них по-батьківськи. Вчив, хвалив, а де треба – міг і пожурити. Справедливим він був. Поважали Євгена у цеху. Гірко усвідомлювати, що його вже немає», – розповідає старший майстер цеху Олександр Бруханський.
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