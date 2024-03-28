На Закарпаття у четвер, 28 березня, прибув новий міжнародний поїзд "Прага — Чоп".
За словами голови Закарпатської ОВА Віктора Микити, у потязі є 134 місця й він курсуватиме через Словаччину.
На Закарпаття прибув новий міжнародний поїзд "Прага — Чоп", 28.03.2024. Фото: Руслана Гостюк/Суспільне Ужгород
Що відомо про міжнародний поїзд Прага — Чоп
- Перший рейс із Праги вирушить 27 березня й поєднає столицю Чехії з прикордонним українським містом Чоп.
- Нічний поїзд Прага — Чоп вирушатиме з Праги о 21:52, з Кошице (Словаччина) о 06:38 ранку та прибуватиме до Чопа о 10:35.
- У зворотному напрямку відправлення з Чопа о 17:35, з Кошице о 21:37, прибуття до Праги о 05:46 наступної доби.
- У потязі передбачені вагони з місцями для сидіння, а також спальні; безплатний Wi-Fi.
- Вартість квитків залежить від дня поїздки й у середньому становить близько 1060 грн за сидяче місце або 1700 грн за спальне місце. Придбати їх можна на сайті перевізника "RegioJet". У вартість квитка входить сніданок та кава або чай.
Читати ще
Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram, Threads