У Хмельницькому повідомили про замінування закладу вищої освіти

У Хмельницькому, ймовірно, замінували один із закладів вищої освіти. Повідомлення про це поступило сьогодні вранці на електронну пошту СБУ.

Про це Суспільне Хмельницький розповіла начальниця сектору комунікації головного управління Національної поліції у Хмельницькій області Інна Глега.

За її словами, на місці працюють відповідні служби.

Як розповіла Суспільному інспекторка з комунікації Хмельницького районного управління поліції Віра Мазур, наразі відбувається евакуація студентів, викладачів та персоналу навчального закладу та проводиться перевірка на місці події.

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