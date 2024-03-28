НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Хмельницькому пенсіонери шиють постіль для пенсіонерів
ВОЛОНТЕРИДОПОМОГАРегіони

У Хмельницькому пенсіонери шиють постіль для пенсіонерів

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

110 з 200 запланованих комплектів постільної білизни пошили слухачі факультету "Крій, пошиття та ремонт одягу" університету третього віку. Слухачами цього факультету є пенсіонери-волонтери. Вони шиють постільну білизну для пенсіонерів, які перебувають в будинках-інтернатах.

Про це Суспільне Хмельницький розповіла виконавча директорка хмельницького відділення всеукраїнської благодійної організації "Турбота про літніх в Україні" Алла Соловей.

Місяць тому почала вчитись шити на машинці 73-річна Надія Лавренчук: "На старості хотілося десь щось пошити. Тут всі такі добрі: вчать тебе, показують, як тобі потрібно робити це все".

У Хмельницькому пенсіонери шиють постіль для пенсіонерів
Викладачка вчить Надію шити, березень 2024, Хмельницький. Суспільне Хмельницький

Як розповіла Алла Соловей, для пенсіонерів придбали чотири швейні машини, тканину та нитки: "Нас зустрів територіальний центр радо. Надав приміщення, а також з групи волонтерів сформував слухачів, групу слухачів університету третього віку, забезпечивши викладанням".

У Хмельницькому пенсіонери шиють постіль для пенсіонерів
Пенсіонери шиють постільну білизну, березень 2024, Хмельницький. Суспільне Хмельницький

Заняття факультету "Крій, пошиття та ремонт одягу" розпочалися на початку лютого, розповідає викладачка Валентина Приходько. Каже, збираються раз на тиждень.

"Ми розкрій робимо, я контролюю кожен шов, роботу кожної машини. Наш курс відвідує понад 20 осіб. Є такі, які взагалі ніколи не мали справу з шиттям, але в них є велике бажання і вони опанували цю роботу", — сказала Валентина Приходько.

У Хмельницькому пенсіонери шиють постіль для пенсіонерів
Постіль передали для мешканців відділення тимчасового денного перебування територіального центру, березень 2024, Хмельницький. Суспільне Хмельницький

14 комплектів постільної білизни Алла Соловей передала для мешканців відділення тимчасового денного перебування територіального центру. Решту, каже, на початку червня завезуть до одного з будинків-інтернатів області.

Слідкуйте за новинами Суспільне Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube, Instagram, Facebook та Threads.

Топ дня
Майк Джонсон
Джонсон пообіцяв поставити на голосування допомогу Україні — голова комітету Конгресу США
Юрій Джигир
Понад 70% грошей із бюджету МО йде на виплати військовим, ще 20% — на озброєння — заступник міністра оборони
Буданов
"Може становити серйозну проблему": Буданов про залізницю Ростов-на-Дону — Крим через ТОТ
Друга річниця звільнення Бучі від військ РФ
У Бучі вшанували пам'ять загиблих з нагоди другої річниці звільнення міста від військ РФ
Енергетика
В Укренерго повідомили про наслідки нічної атаки РФ. У яких областях застосовуються відключення

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Кав'ярня "За ЗСУ"
"Допомога для перемоги". У придорожній кав’ярні на Кіровоградщині безплатно годують військових
Кажан
У Запоріжжі випустили на волю близько 150 червонокнижних кажанів
Водонапірна вежа у селищі Киселівка.
На Миколаївщині відновлено дві водонапірні башти, які були зруйновані внаслідок обстрілів
Інтерв'ю з волонтеркою з Донеччини Оксаною Муравльовою
"Наша родина була в розстрільному списку ДНР". Інтерв’ю з волонтеркою з Донеччини Оксаною Муравльовою
На початок