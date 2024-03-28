У Хмельницькому пенсіонери шиють постіль для пенсіонерів

110 з 200 запланованих комплектів постільної білизни пошили слухачі факультету "Крій, пошиття та ремонт одягу" університету третього віку. Слухачами цього факультету є пенсіонери-волонтери. Вони шиють постільну білизну для пенсіонерів, які перебувають в будинках-інтернатах.

Про це Суспільне Хмельницький розповіла виконавча директорка хмельницького відділення всеукраїнської благодійної організації "Турбота про літніх в Україні" Алла Соловей.

Місяць тому почала вчитись шити на машинці 73-річна Надія Лавренчук: "На старості хотілося десь щось пошити. Тут всі такі добрі: вчать тебе, показують, як тобі потрібно робити це все".

Викладачка вчить Надію шити, березень 2024, Хмельницький. Суспільне Хмельницький

Як розповіла Алла Соловей, для пенсіонерів придбали чотири швейні машини, тканину та нитки: "Нас зустрів територіальний центр радо. Надав приміщення, а також з групи волонтерів сформував слухачів, групу слухачів університету третього віку, забезпечивши викладанням".

Пенсіонери шиють постільну білизну, березень 2024, Хмельницький. Суспільне Хмельницький

Заняття факультету "Крій, пошиття та ремонт одягу" розпочалися на початку лютого, розповідає викладачка Валентина Приходько. Каже, збираються раз на тиждень.

"Ми розкрій робимо, я контролюю кожен шов, роботу кожної машини. Наш курс відвідує понад 20 осіб. Є такі, які взагалі ніколи не мали справу з шиттям, але в них є велике бажання і вони опанували цю роботу", — сказала Валентина Приходько.

Постіль передали для мешканців відділення тимчасового денного перебування територіального центру, березень 2024, Хмельницький. Суспільне Хмельницький

14 комплектів постільної білизни Алла Соловей передала для мешканців відділення тимчасового денного перебування територіального центру. Решту, каже, на початку червня завезуть до одного з будинків-інтернатів області.

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