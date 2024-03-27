По одній на район: на Вінниччині планують створити додаткові пожежні команди

На Вінниччині планують створити ще шість пожежних команд — по одній у кожному районі області.

Наразі в цілодобовому режимі у регіоні працюють 30 місцевих та 9 добровільних пожежних команд. Про це йдеться на Facebook-сторінці Головного управління ДСНС України у Вінницькій області.

Добровільна та місцева пожежна охорона є складовою єдиної державної системи цивільного захисту. Як зазначили у ДСНС, в умовах сьогодення важливо і необхідно утворити більше таких підрозділів у віддалених населених пунктах області.

"Слід зазначити, що утворення нових підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони сприяє забезпеченню належного рівня безпеки людей на територіях і об’єктах громад нашого регіону та є надійною підтримкою роботи професійних рятувальників ДСНС", — йдеться у повідомленні.

З метою матеріально-технічної допомоги командам, що створюються та вже наявним підрозділам, до співпраці планують долучити донорські та громадські організації.