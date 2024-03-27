НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
По одній на район: на Вінниччині планують створити додаткові пожежні команди
ДСНСРегіони

По одній на район: на Вінниччині планують створити додаткові пожежні команди

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

На Вінниччині планують створити ще шість пожежних команд — по одній у кожному районі області.

Наразі в цілодобовому режимі у регіоні працюють 30 місцевих та 9 добровільних пожежних команд. Про це йдеться на Facebook-сторінці Головного управління ДСНС України у Вінницькій області.

Добровільна та місцева пожежна охорона є складовою єдиної державної системи цивільного захисту. Як зазначили у ДСНС, в умовах сьогодення важливо і необхідно утворити більше таких підрозділів у віддалених населених пунктах області.

"Слід зазначити, що утворення нових підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони сприяє забезпеченню належного рівня безпеки людей на територіях і об’єктах громад нашого регіону та є надійною підтримкою роботи професійних рятувальників ДСНС", — йдеться у повідомленні.

З метою матеріально-технічної допомоги командам, що створюються та вже наявним підрозділам, до співпраці планують долучити донорські та громадські організації.

Топ дня
Польські фермери блокують "Шегині-Медику"
У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершили блокування: що відомо
Шмигаль
Шмигаль прибув у Варшаву для переговорів із Туском
Армія РФ
Генштаб назвав втрати російських окупантів за минулу добу: 780 солдатів, 10 танків і 32 артсистеми
Український військовий
Генштаб: ЗСУ відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках. За добу на фронті відбулось 60 бойових зіткнень
Безпілотник
РФ атакувала Харків дронами, Німеччина погодила постачання в Україну боєприпасів — головні новини ранку 28 березня

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
У Градизьку згорів будинок
У Градизьку на Полтавщині у будинку, де сталася пожежа, знайшли мертву людину
Пожежа, Запорізький район
У Запорізькому районі внслідок пожежі загинув чоловік — ДСНС
Замінування закладу вищої освіти
У Хмельницькому повідомили про замінування закладу вищої освіти
Пожежа, Запоріжжя
У Запоріжжі ліквідували пожежі у житлових будинках внаслідок атаки російських безпілотників — ДСНС
На початок