"Ваучер" на навчання. Що це та як отримати на Хмельниччині

З початку цього року 242 жителі Хмельниччини отримали ваучер на навчання. Це — державна програма, яку з 2013 року реалізовує служба зайнятості.

Про це Суспільне Хмельницький розповів директор обласного центру зайнятості Сергій Черешня.

"Ваучер — документ, який видається особам певних категорій для здобуття нового фаху або підвищення кваліфікації за вже набутою спеціальністю, а роботодавцеві дозволяє отримати персонал з необхідною кваліфікацією", — пояснив Черешня.

Хто може отримати ваучер

Як розповів Сергій Черешня, отримати ваучер можуть люди, які є застрахованими особами та не зареєстровані в службі зайнятості, як безробітні, мають професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту, протягом останніх трьох років не проходили перепідготовку коштом фонду страхування на випадок безробіття:

Громадяни віком старше 45 років, страховий стаж яких не менше 15 років, які не досягли пенсійного віку.

Громадяни звільнені з військової служби у зв’язку зі скороченням чисельності, штату або за станом здоров’я.

Громадяни звільнені з військової служби після участі у проведенні АТО, ООС, воєнних бойових дій до досягнення ними пенсійного віку та за умови звернення протягом трьох років з дня звільнення.

Внутрішньопереміщені особи працездатного віку за відсутності підходящої роботи.

Громадяни, звільнені з полону.

Особи з інвалідністю за відсутності підходящої роботи.

Громадяни, які у період воєнного стану в Україні отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії.

Яку професію можна здобути на підставі ваучера

Навчатися за ваучером можна за 124 професіями та спеціальностями, зокрема: IT-технології, сфера будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування та інші, говорить Сергій Черешня. За його словами, обирати місце навчання можна з-поміж професійно-технічних та вищих закладів освіти, підприємств, установ та організацій, які мають ліцензію на провадження такого виду діяльності.

Вартість ваучера не може перевищувати 10-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, на сьогодні — це 30 280 тисяч гривень. Якщо вартість навчання перевищує цю суму, то роботодавець або фізична особа доплачує різницю самостійно, пояснив директор обласного центру зайнятості.

Як сказав Сергій Черешня, аби подати заявку на отримання ваучера, можна прийти у філію Хмельницького обласного центру зайнятості, або зареєструватись онлайн.

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