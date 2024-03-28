Старший солдат Віктор почав свій бойовий шлях у 2014 році. Він пішов добровольцем у 5 батальйон Івано-Франківської територіальної оборони. У складі військового формування тримав позиції під Іловайськом. Під час повномасштабної війни отримав поранення під Бахмутом. Тепер служить стрільцем роти охорони в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Івано-Франківщини.

Історію бійця розповіли на Facebook-сторінці Івано-Франківського ТЦК та СП.

Віктор проходив строкову службу у внутрішніх військах у 2012 році. Воював в АТО під Іловайськом.

24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну, Віктор добровольцем прийшов до територіального центру комплектування, який скерував його у 8 батальйон 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".

У складі "десятки" військовослужбовець боронив Київщину, Сумщину, Харківщину та Донеччину. У боях під Бахмутом, поблизу села Берестове, Віктор отримав поранення. Після лікування у госпіталях Дружківки та Чернівців боєць із січня 2023 року служить в одному з підрозділів ТЦК та СП на Івано-Франківщині.

"Батько двох неповнолітніх дітей відчуває підтримку сім’ї та вважає, що служба в лавах Збройних сил України — це те, що рано чи пізно очікує на кожного, хто любить свою країну, тому не треба ховатися і тікати, тому що від себе не втечеш. Це — одна із сотень історій військовослужбовців ТЦК. Не "хабарники", не "ухилянти" й не "родичі генералів". Справжні герої, які отримали поранення, мають бойовий досвід і з об'єктивних причин не можуть продовжити службу на передовій", — йдеться у дописі.

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