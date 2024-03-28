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На Хмельниччині облаштовують мінеральні смуги в лісах: для чого
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На Хмельниччині облаштовують мінеральні смуги в лісах: для чого

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Мінеральні смуги у лісах Хмельниччини
Лісівник на тракторі прокладає мінеральні смуги, 2023. Суспільне Хмельницький

На Хмельниччині лісівники планують створити 653 км протипожежних бар’єрів. Це найбільша кількість серед філій Подільського лісового офісу. Мінеральні смуги, які вже почали прокладати, захищають ліси від розповсюдження пожежі.

Про це Суспільне Хмельницький розповіла комунікаційниця Подільського лісового офісу Ольга Ржепянська.

За її словами, цього року лісівники Подільського офісу створять 843 км нових мінералізованих смуг. Це фактично така ж кількість, як торік. Також проведуть догляд за уже створеними мінсмугами, які займають 2549 км.

"Найбільше мінеральних смуг буде облаштовано на Хмельниччині, а саме на півночі області, де переважають хвойні насадження. Вони найбільш вразливі до пожеж. Буде створено 653 км нових протипожежних бар'єрів та відновлено понад 1900 км минулорічних", — розповіла Ольга Ржепянська.

Щомісячне поновлення мінералізованих смуг розпочинається з ранньої весни і триває до пізньої осені.

"Як правило, прокладається смуга механізованим способом. При цьому мінеральний шар ґрунту оголюється, а трава, хвоя, листя та інші матеріали, що здатні горіти, в процесі цього присипаються землею".

При загоряннях зорана смуга перешкоджає поширенню низової пожежі на інші ділянки лісового масиву.

"Вона створює опорну лінію, від якої буде проводитися зустрічний регульований підпал лісового насадження для зустрічного вогню".

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