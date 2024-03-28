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На Хмельниччині створили центр підготовки населення до національного спротиву
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На Хмельниччині створили центр підготовки населення до національного спротиву

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На Хмельниччині створили новий комунальний заклад — "Хмельницький обласний центр підготовки населення до національного спротиву".

Про це Суспільне Хмельницький розповів перший заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

За його словами, у центрі вчитимуть поводитись зі зброєю, тактичної медицини, орієнтування на місцевості, фізичної підготовки.

"Центр зможе теоретично та практично готувати мешканців основам захисту населення, територій, навколишнього середовища та майна від надзвичайних ситуацій, воєнних дій, а також ліквідації наслідків подібних ситуацій. Поряд з тим, здійснюватиметься формування патріотичної свідомості та стійкої мотивації набуття знань необхідних для захисту України", — сказав Сергій Тюрін.

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