Астон і Альба: нові вихованці тренуються у кінологічному центрі на Хмельниччині

У кінологічному центрі в Нетішині, що на Хмельниччині, тренуються нові вихованці Астон і Альба — чотиримісячні німецькі вівчарки. Наразі вони опановують базові уміння службових собак.

Про це розповіла фахівчиня кінологічного центру Анна Авраменко.

Кінологиня Анна Авраменко працює з цуценятами з народження, березень 2024, Хмельниччина. Анна Авраменко

"Цуценята активно ростуть та тренуються. З упевненістю можна стверджувати, що "бійці" — витривалі та перспективні", — пояснила Анна Авраменко.

Фахівчиня кінологічного центру зазначила, опікується Астоном і Альбою з народження.

У кінологічному центрі німецьких вівчарок спочатку навчають загальних команд, березень 2024, Хмельниччина. Анна Авраменко

"У нас з цуценятами довірливі та теплі стосунки. Навчаю своїх вихованців найпростіших команд, годую та дисципліную. Особливу увагу звертаю на характер собак, адже від цього залежатиме їхній профіль. Впевнена, що у майбутньому вони будуть надійні помічники поліцейських", — розповіла Анна Авраменко.

Після вивчення базових уміння службових собак німецькі вівчарки навчатимуться за спеціалізацією, березень 2024, Хмельниччина. Анна Авраменко

З її слів, після того, як Астон і Альба вивчать загальні команди, потрібно буде визначати їхню спеціалізацію. Це може бути розшук, пошук наркотичних чи вибухових речовин.

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