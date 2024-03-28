НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Астон і Альба: нові вихованці тренуються у кінологічному центрі на Хмельниччині
СОБАКАТВАРИНИРегіони

Астон і Альба: нові вихованці тренуються у кінологічному центрі на Хмельниччині

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
В Анни Авраменко з вихованцями довірливі стосунки
В Анни Авраменко з вихованцями довірливі стосунки, березень 2024, Хмельниччина. Анна Авраменко

У кінологічному центрі в Нетішині, що на Хмельниччині, тренуються нові вихованці Астон і Альба — чотиримісячні німецькі вівчарки. Наразі вони опановують базові уміння службових собак.

Про це розповіла фахівчиня кінологічного центру Анна Авраменко.

Кінологиня Анна Авраменко працює з цуценятами з народження
Кінологиня Анна Авраменко працює з цуценятами з народження, березень 2024, Хмельниччина. Анна Авраменко

"Цуценята активно ростуть та тренуються. З упевненістю можна стверджувати, що "бійці" — витривалі та перспективні", — пояснила Анна Авраменко.

Фахівчиня кінологічного центру зазначила, опікується Астоном і Альбою з народження.

У кінологічному центрі німецьких вівчарок спочатку навчають загальних команд
У кінологічному центрі німецьких вівчарок спочатку навчають загальних команд, березень 2024, Хмельниччина. Анна Авраменко

"У нас з цуценятами довірливі та теплі стосунки. Навчаю своїх вихованців найпростіших команд, годую та дисципліную. Особливу увагу звертаю на характер собак, адже від цього залежатиме їхній профіль. Впевнена, що у майбутньому вони будуть надійні помічники поліцейських", — розповіла Анна Авраменко.

Після вивчення базових уміння службових собак німецькі вівчарки навчатимуться за спеціалізацією
Після вивчення базових уміння службових собак німецькі вівчарки навчатимуться за спеціалізацією, березень 2024, Хмельниччина. Анна Авраменко

З її слів, після того, як Астон і Альба вивчать загальні команди, потрібно буде визначати їхню спеціалізацію. Це може бути розшук, пошук наркотичних чи вибухових речовин.

Слідкуйте за новинами Суспільне Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube, Instagram, Facebook та Threads.

Топ дня
Війна новини 29 березня
Нічна ракетна атака на Україну, Росія готує новий наступ на травень-червень. 765 день війни. Онлайн Важливо
Володимир Зеленський
Зеленський подав декларацію за 2023 рік: що відомо про доходи президента
Володимир Зеленський
Данілов стане послом у Молдові — Зеленський Важливо
Верховна рада
Комітет завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію: нардепка розповіла, що буде далі Ексклюзивно
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
затриманий
У Києві чоловік через помсту вбив собаку колишньої дівчини
пожежа, пес, пожежа в Аркадії
У 25-поверхівці в Одесі сталася пожежа: із будинку евакуювали вісім людей та врятували песика
Собака, тварини, поліція, Кривий Ріг
Кілька днів просидів у колодязі. У Кривому Розі правоохоронці допомогли собаці
Світлана Маєвська з Рижулєю
"Довго боролася за життя". У Запоріжжі лікують чотирилапу, врятовану після масованого обстрілу
На початок