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Стрілянина у Житомирі: поранений чоловік помер у лікарні
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Стрілянина у Житомирі: поранений чоловік помер у лікарні

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Житомир, Польова, постріли, 27 березня 2024 року
Сліди від пострілу на лобовому склі автівки, Житомир, 27 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Надія Назарук

43-річний житомирянин, замах на вбивство якого було скоєно 27 березня в мікрорайоні Польова, помер у лікарні.

Інформацію про це Суспільному зранку 28 березня підтвердили у медзакладі, куди напередодні доставили пораненого чоловіка. За словами лікарів, чоловіка привезли без свідомості у вкрай важкому стані. Врятувати його не вдалося — вночі 28 березня лікарі констатували смерть.

Пресофіцерка поліції Житомирщини Наталія Тимчук у коментарі Суспільному сказала, що наразі тривають слідчі дії, і пообіцяла надати докладнішу інформацію згодом.

Стрілянина у Житомирі: чоловік, у якого стріляли, помер у лікарні
Автівка, в яку, за попередніми даними, стріляли, Житомир, 27 березня 2024 року . Суспільне Житомир/Надія Назарук

Раніше Суспільне повідомляло, що зранку 27 березня у Житомирі на Польовій сталася стрілянина, під час якої поранили 43-річного житомирянина. Місцеві жителі розповіли Суспільному, що це не перший напад на їхнього сусіда — раніше на чоловіка напали і побили.

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