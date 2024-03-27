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В одному з мікрорайонів Житомира сталася стрілянина: що відомо
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В одному з мікрорайонів Житомира сталася стрілянина: що відомо

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Зранку 27 березня в мікрорайоні Польова у Житомирі було чути звуки пострілів — на місце події приїхала поліція та швидка.

Про це Суспільному розповіла місцева жителька Оксана Трокоз, яка проходила поруч.

"У нас біля будинку були постріли, а потім приїхала поліція і швидка, чоловік в машині не рухається", — сказала жінка.

В одному з мікрорайонів Житомира сталася стрілянина: що відомо
Район Польової, Житомир, 27 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Надія Назарук

У коментарі Суспільному речниця Житомирського райвідділу поліції Марина Вітвіцька поінформувала, що на місці працює слідчо-оперативна група, детальнішу інформацію, за її словами, поліція повідомить згодом.

В одному з мікрорайонів Житомира сталася стрілянина: що відомо
Район Польової, Житомир, 27 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Надія Назарук

Кореспонденти Суспільного знаходилися на місці події — за словами журналістки Надії Назарук, територію двору огородили стрічкою. На місці працювали патрульні та криміналісти.

"Деякі сусіди розповідають, що взагалі не чули пострілів", — каже кореспондентка Суспільного.

Ті, хто чув постріли, розповіли, що сталося це близько 8 години ранку на вулиці Ціолковського.

"Я якраз складав папір, коли почув звук, ніби щось бахнуло. Підвів голову — ніде нікого не було. Ще собачка загавкала. І все. Ніде нікого не бачив", — розповів місцевий житель Володимир.

В одному з мікрорайонів Житомира сталася стрілянина: що відомо
Місцевий житель Володимир, Житомир, 27 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Надія Назарук

За словами Володимира, згодом на місце приїхала поліція і швидка — з'ясувалося, що постраждав чоловік із сусіднього під’їзду.

В одному з мікрорайонів Житомира сталася стрілянина: що відомо
Поліція працює на місці скоєння замаху на вбивство, Житомир, 27 березня 2024 року . Суспільне Житомир/Надія Назарук

В одному з мікрорайонів Житомира сталася стрілянина: що відомо
На місці, де лунали постріли, працює поліція, 27 березня 2024 року . Суспільне Житомир/Надія Назарук

Місцевий житель Роман у коментарі Суспільному сказав, що пострілів не чув, але бачив сліди на склі автівки — ймовірно від пострілів.

"Не чув пострілів. Дружина розбудила, сказала, що під вікном стоїть поліція. Вже коли йшов по каву, то побачив, що на лобовому склі автівки помітні сліди від ушкоджень, схожих на сліди від пострілів", — розповів Роман.

В одному з мікрорайонів Житомира сталася стрілянина: що відомо
Місцевий житель Роман, Житомир, 27 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Надія Назарук

В одному з мікрорайонів Житомира сталася стрілянина: що відомо
Сліди від пострілу на лобовому склі автівки, Житомир, 27 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Надія Назарук

В одному з мікрорайонів Житомира сталася стрілянина: що відомо
Автівка, в яку, за попередніми даними, стріляли, Житомир, 27 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Надія Назарук

Ще одна місцева жителька Лідія говорить, що це не перший напад на їхнього сусіда.

"Його дуже побили десь біля під’їзду. Кажуть, що крові було повно, весь під’їзд. Але це було в сутінках. Я вже теж почула аж під ранок. Бачила, як він з головою перев’язаною ходив. Тоді в бомбосховище в садочку бідненький приходив", — говорить жінка.

В одному з мікрорайонів Житомира сталася стрілянина: що відомо
Місцева жителька Лідія, Житомир, 27 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Надія Назарук

У коментарі Суспільному Марина Вітвіцька розповіла, що повідомлення про постріли надійшло до поліції 27 березня близько 8:15.

"Повідомили, що чули звуки пострілів, а також про те, ймовірно було поранено людину у дворі багатоповерхівки. На місце події прибули слідчо-оперативні групи Житомирського райуправління поліції та Головного управління Нацполу у Житомирській області. У салоні автомобіля виявили 43-річного житомирянина з, ймовірно, вогнепальним пораненням. Його ушпиталили. Поліцейські проводять заходи для встановлення та затримання причетних до події осіб. Триває з’ясування всіх обставин", — поінформувала Марина Вітвіцька.

В одному з мікрорайонів Житомира сталася стрілянина: що відомо
Речниця Житомирського районного управління поліції Марина Вітвіцька. Суспільне Житомир/Надія Назарук

В одному з мікрорайонів Житомира сталася стрілянина: що відомо
Місце скоєнння замаху на вбивство, Житомир, 27 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Надія Назарук

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