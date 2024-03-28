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На Хмельниччині в останню путь провели солдата Миколу Кулябіна
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На Хмельниччині в останню путь провели солдата Миколу Кулябіна

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Загиблий, Кам'янець-Подільський
Микола Кулябін, який загинув 20 березня в бою на Донеччині, 2024. Михайло Посітко

У Кам’янці-Подільському, що на Хмельниччині, сьогодні, 29 березня, попрощались із військовослужбовцем Миколою Кулябіном, який загинув 20 березня на Донеччині.

Про це повідомив міський голова Кам'янця-Подільського Михайло Посітко.

Микола Кулябін був навідником. У квітні йому мало виповнитися 50 років.

На Хмельниччині в останню путь проведуть солдата Миколу Кулябіна
Микола Кулябін у Кам'янці-Подільському до повномасштабного вторгнення. Фейсбук-сторінка Миколи Кулябіна

Кортеж з тілом загиблого прибув до міста у п'ятницю, 29 березня. Цього ж дня відбувся чин поховання військового на Алеї Слави.

"Не вистачить слів, аби висловити співчуття рідним та близьким героя. Схиляємо голови у скорботі й розділяємо біль непоправної втрати", — написав Посітко.

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