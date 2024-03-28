Вночі в небі над Україною було знищено 26 "шахедів" — Повітряні сили

Проти ночі 28 березня Росія завдала ракетного-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети різних типів та 28 ударних дронів. Силам оборони вдалося знищити 26 БПЛА.

Про це у Telegram повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"У ніч на 28 березня 2024 року противник ракетно-авіаційного удару по Україні із застосуванням трьох крилатих ракет Х-22 та протирадіолокаційної ракети Х-31П (з акваторії Чорного моря), зенітної керованої ракети С-300 (Донеччина) та 28 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" (район пусків Курська обл. – РФ, мис Чауда – Крим)", — йдеться у дописі Олещука.

Він зазначив, що 26 ударних дронів було знищено у межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей. До відбиття удару залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на фронті відбулося 60 бойових зіткнень з армією РФ. Сили оборони відбили атаки окупантів на кількох напрямках.