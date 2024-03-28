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Армія РФ за минулу добу завдала 406 ударів по семи населених пунктах Запорізької області
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Армія РФ за минулу добу завдала 406 ударів по семи населених пунктах Запорізької області

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Обстріли Запорізька область
Наслідки обстрілів по Запорізькій області, березень 2024. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Протягом минулої доби, 27 березня, російські військові атакували сім населених пунктів Запорізької області.

Про це сьогодні, 28 березня, повідомив у своєму каналі Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Загалом армія РФ завдала 380 ударів по містах та селах Запорізької області:

  • З РСЗВ та авіації обстріляли Роботине;
  • 144 безпілотниками атакувала Запоріжжя, Гуляйполе, Левадне, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку та Роботине;
  • 260 разів з артилерії обстріляла території Гуляйполя, Малої Токмачки, Роботиного, Новоандріївки, Малинівки та Левадного.

"Надійшло 53 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Також минулої доби, 27 березня, на Оріхівському напрямку армія РФ чотири рази атакувала позиції Сил оборони в районах населених пунктів в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Раніше Суспільне повідомляло, що 28 березня, Запоріжжя атакували російські БПЛА. Руйнувань зазнали приватні будинки у трьох районах міста. Легкі ушкодження отримали дві жінки — 72 та 74 років. Їм надали допомогу на місці.

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