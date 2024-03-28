Вночі Запоріжжя атакували російські безпілотники: є травмовані

Вночі, 28 березня, Запоріжжя атакували російські БПЛА. Руйнувань зазнали приватні будинки у трьох районах міста. Дві людини дістали поранень.

Про це повідомив у своєму каналі Телеграм голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Російські військові завдали удари безпілотниками по приватним цивільним будинкам Запоріжжя. Є постраждалі, — йдеться в повідомленні.

Пізніше секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що внаслідок атаки постраждали будинки приватного сектору у трьох районах міста:

"На цей час відомо, що 5 будинків напівзруйновані і ще понад 40 пошкоджено. На місцях вже працюють працівники райадміністрацій та комунальних служб".

За уточненими даними, внаслідок атаки БПЛА у Запоріжжі легкі ушкодження отримали дві жінки — 72 та 74 років. Їм надали допомогу на місці, повідомив Іван Федоров.

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