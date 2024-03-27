Останні новини Харкова та Харківської області за 28 березня 2024 року: усе, що відбувається в регіоні сьогодні в онлайн-стрічці від редакції Суспільне Харків.
Угоди з підрядними компаніями щодо відновлення двох навчальних закладів у Циркунах та Слатиному на Харківщині розірвано
Про це повідомили в облслужбі відновлення та інфраструктури.
"Тендери на будівельні роботи були оголошені Службою відновлення у 2023 році відповідно до рішень Кабінету міністрів за зверненням органів місцевої влади. Утім наразі роботи проводити неможливо, оскільки обидва ліцеї знаходяться в зоні, яка піддається масованим обстрілам. Від часу оголошення тендерів до підписання угод безпекова ситуація в області значно погіршилася", — сказано у повідомленні.
Енергетична ситуація на Харківщині: дані Міненергетики на 28 березня
Енергетики відновили електропостачання 134 точок обліку у трьох населених пунктах Харківщини, які знеструмлювались через обстріли, повідомили в Міністерстві енергетики.
"Внаслідок учорашніх ворожих атак від електропостачання відключено чотири багатоповерхові будинки у Харкові, це близько 320 абонентів, також є пошкоджені лінії у чотирьох населених пунктах. Діють погодинні мережеві обмеження для 220 тисяч користувачів Харкова та прилеглих територій. Критичну інфраструктуру – заживлено. Всього в області через бойові дії залишається знеструмленими 15,4 тисячі точок обліку у 62 населених пунктах", — сказано у повідомленні.
29 березня: погода на Харківщині за інформацією регіонального гідрометцентру
- Хмарно з проясненнями;
- Вночі невеликий дощ. Вдень короткочасний дощ, місцями гроза;
- Вітер південно-західний, 7-12 м/с;
- Температура повітря на Харківщині: вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°;
- Температура повітря у Харкові: вночі 5-7° тепла, вдень 13-15°.
Загиблий школяр під час удару по Боровій був переселенцем
12-річний Данііл Заворуєв, який загинув ввечері 27 березня внаслідок удару по Боровій, був переселенцем та переїхав з родиною до селища з Першотравневого через постійні російські обстріли.
Данііл навчався у 7 класі Першотравневого ліцею, 1 квітня йому мало б виповнитися 13 років, повідомили в Борівській селищній раді.
"Через постійні ворожі обстріли родина хлопчика вимушена була покинути рідний дім у Першотравневому і переїхати до Борової, далі від лінії фронту. Російський агресор позбавив людей рідного дому, а тепер, направивши смертоносні ракети прямо у житловий квартал центру громади, безжально обірвав життя дитини", — йдеться у повідомленні.
"Данііл був надзвичайно світлим, активним, життєрадісним хлопчиком, вдихав кожну мить життя на повні груди, мріяв і будував плани на майбутнє, радував своїх рідних і близьких. Мав дуже багато друзів, його любили й однолітки, і вчителі, і всі, хто його знав. Він умів дружити й об’єднувати навколо себе, знаходити підхід до кожного", — зазначають у селищній раді.
У Першотравневому ліцеї, де навчався хлопець, його згадують як "дуже хорошого, доброго хлопчика".
"Там, де був Даня, ніколи не було жодних конфліктів", — відгукуються вчителі.
Внаслідок ударів по Боровій поранена 74-річна жінка
Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.
За її даними, росіяни завдали не авіаударів, а били по селищу ракетами "Гром-Е1".
У лікарні у Харкові лишаються семеро поранених після авіаударів по Шевченківському району
Про це Суспільне Харків розказав керівник лікарні Костянтин Лобойко.
"До нас доставили 13 людей, з них четверо — діти. Дітей ми обстежили та відправили до дитячої лікарні, дорослі отримали допомогу у нашому закладі. Троє отримали меддопомогу амбулаторно, сімох людей ушпиталили до відділень. З них двоє — до хірургічного відділення, двоє — до нейрохірургічного відділення №1, двоє — до офтальмологічного відділення. Один пацієнт — до відділення хірургії голови та шиї", — сказав Костянтин Лобойко.
В усіх уламкові поранення, переважно склом. Всі не тяжків. Усім провели первинну хірургічну обробку. Далі будуть лікуватися люди чи амбулаторно, чи в стаціонарі — залежить від характеру поранень.
"Щонайменше трьох пацієнтів сьогодні випишуть, а четверо — поки сказати не можу, там складніші поранення. Двоє пацієнтів мають пошкодження самого ока чи ділянки очей", — сказав керівник медзакладу.
Внаслідок авіаударів 27 березня по Шевченківському району один чоловік загинув, 19 людей зазнали поранень.
Підземна школа у Харкові практично збудована
Підземна школа у Харкові практично збудована, зараз там йдуть клінінгові роботи, встановлюються парти, дошки. Маємо там генератор, сказав міський голова Ігор Терехов під час розмови з журналістами.
У Харкові вдалося запустити кілька тролейбусних маршрутів у віддалених районах
Про це у нацмарафоні сказав міський голова Ігор Терехов.
На маршрути вийшли 14 тролейбусів, уточнив мер.
"Це тролейбуси з автономним ходом, вони підзаряджаються. Це було необхідно, щоб звільнити автобуси та перенаправити їх на інші маршрути", — сказав Терехов журналістам.
У Харкові тривають відновлювальні роботи
"Працюємо на двох локаціях. Вночі постраждали житлові будинки, практично зруйнований ресторан. За ці два влучання були пошкоджені 19 будинків, комунальники працювали до ночі, почали зранку. Нам потрібно буде відновити електро-, водо- та газопостачання у ці житлові будинки", — сказав у нацмарафоні міський голова Ігор Терехов.
Кількість дітей, які на Харківщині постраждали внаслідок війни, зросла до 343 дітей
Повідомили в Офісі Генпрокурора.
- 27 березня внаслідок удару РФ по Боровій Ізюмського району Харківської області загинув 12-річний хлопчик;
- 27 березня внаслідок обстрілу Харкова постраждали четверо дітей віком трьох місяців до 13 років.
Нічні атаки дронів на Харків: фото прокуратури
У Київському районі Харкова пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури: ресторан, магазин, офісні приміщення. У прилеглих житлових будинках вибито вікна, повідомили у пресслужбі облпрокуратури.
"Правоохоронці вилучили уламки трьох БпЛА", — сказано у повідомленні.
У харківському метрополітені сьогодні, 28 березня, були зменшені інтервали прибуття потягів
Про це повідомила пресслужба міської ради.
"З 05:30 на всіх лініях підземки вони складають 10 хв. З 19:00 інтервали руху потягів будуть збільшені до 20 хв", — сказано у повідомленні.
По Боровій били керованими авіабомбами
По Боровій Харківської області ввечері 27 березня вдарили керованою авіабомбою, загинув 12-річний хлопчик, повідомив керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.
За його даними, 28 березня близько 03:00 військові РФ знову скинули на Борову керовані авіабомби. Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільну критичну інфраструктуру та фасади п’яти приватних будинків.
Ранкове зведення Генштабу ЗСУ 28 березня
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Ветеринарне, Харків, Синьківка, Кругляківка, Борова, Новоєгорівка, Іванівка, Кислівка Харківської області, повідомили у Генштабі.
"На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів", — сказано у повідомленні.
У Циркунівській громаді підірвався чоловік
Подія сталася 27 березня, повідомили у ДСНС Харківщини.
"Вдень стало відомо про ще один випадок підриву цивільного чоловіка на невідомому вибухонебезпечному предметі, вочевидь залишеному російськими окупантами на нашій землі. Подія трапилась у полі на околиці села Петрівка Циркунівської громади. Внаслідок вибуху 48-річний місцевий мешканець залишився без правої стопи. Йому надають необхідну медичну допомогу", — сказано у повідомленні.
Як минула доба: звіт ДСНС
Протягом 27 березня рятувальники загасили 21 пожежу, дві з яких сталися через обстріли РФ, йдеться у зведенні обласного управління.
"Одна з яких трапилася в місті Куп’янськ, там горіла будівля, що не використовується, на площі 100 кв. м. Постраждалих та загиблих немає", — сказано у повідомленні.
На Харківщині вночі збивали безпілотники РФ
Сьогодні вночі 26 ударних дронів РФ Shahed знищили у межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей, повідомили у Повітряних силах.
У Харкові пролунали ще два вибухи
Перший о 01:21, другий — о 01:22. Повітряні сили попереджали про безпілотник над Харковом.
Наслідки вибухів у Харкові
Під ударом опинився Київський район Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов. За його даними, зазнав руйнувань ресторан, в сусідньому будинку вибило шибки. Поранених внаслідок вибухів, за попередньою інформацією, немає.
У Харкові пролунали два вибухи
Перший чули о 01:10, другий — о 01:12.
У Харкові зафіксували російський безпілотник
Про це повідомили у Повітряних силах.
Про рух ударних БпЛА у напрямку Харківської області зафіксували з Сумщини, повідомили у Повітряних силах о 23:24 27 березня.
28 березня: прогноз погоди від регіонального гідрометцентру
- Мінлива хмарність;
- Без опадів;
- Вітер південний, 7-12 м/с; вдень місцями пориви, 15-20 м/с;
- Температура повітря на Харківщині: вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 12-17° тепла;
- Температура повітря у Харкові: вночі 0-2°тепла, вдень 14-16° тепла.