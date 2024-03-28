На Лимано-Куп'янському напрямку РФ продовжує зберігати близько 100 тисяч військових. Через постійні втрати особового складу та техніки, окупанти вимушені проводити ротації щонайменше раз на тиждень.

Про це в ефірі "Суспільне. Студія" розповів помічник начальника прикордонного загону "Сталевий кордон" Іван Шевцов.

"Як і раніше, ворог більш активно поводиться на Лиманському напрямку. Протягом минулої він там здійснив 5 спробував атакувати позиції Сил оборони, усі безуспішні. На Куп’янському напрямку ворог менш активний: позавчора була одна атака, минулої доби штурмових дій взагалі не було. Зараз ворог накопичує особовий склад, техніку, підвозить додаткові сили, для того, щоб продовжити свої наміри: він досі має на меті захопити Куп’янськ і Куп’янськ-Вузловий", — сказав Шевцов.

Росіяни найбільш активні в районах Білогорівки Луганської області та Тернів Донецької області, каже військовий.

"Якщо говорити про Куп’янщину, то там ворог намагається просуватися поблизу Синьківки й Іванівки, але безуспішно. Якщо говорити про державний кордон, то останнім часом спроб заходу ДРГ ми не фіксували, але ворог активно використовує свої безпілотники як для розвідки, так і для ударів FPV-дронами. Також постійно здійснює обстріли, їх не меншає, від 700 до 800 обстрілів щодоби — як по прикордонних населених пунктах Харківщині, так і безпосередньо на лінії зіткнення", — розказав Іван Шевцов.