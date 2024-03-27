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У Литві схвалили правки до закону, які дозволять збільшити постачання дронів Україні
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У Литві схвалили правки до закону, які дозволять збільшити постачання дронів Україні

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Сейм Литви
Сейм Литви. Getty Images

Депутати литовський Сейм проголосували за правки до закону щодо публічних закупівель, які передбачають дозвіл організаціям придбати та використовувати для випробувань або передавати в інші держави дрони, що використовують компоненти китайських виробників.

Про це повідомило видання Irytas.lt.

Як зазначається, після обговорення відповідний проєкт підтримали 75 парламентарів, двоє утрималися, і жоден не виступив проти.

"Пропозиція передбачає, що організації можуть передати закуплені БПЛА з китайськими компонентами на підтримку України, яка бореться з російською агресією. Через нестачу снарядів та зброї в Україні дрони стали важливою частиною військових дій", — пишуть журналісти.

Як вказали ініціатори проєкту, поки що організації не можуть придбати товари, виробник чи контролююча особа яких зареєстровані у Китаї, оскільки їх вважають ненадійними, навіть якщо ті використовуються лише для тестування або передачі у підтримку іншим державам.

22 березня в Україну прибули системи протидії БПЛА, які передала Литва.

Що відомо про допомогу від Литви

Як поінформували у Міноборони, військова допомога, яку надає Литва Україні, включає різне озброєння, боєприпаси, безпілотники, антидрони, навчання солдатів, ремонт важкої техніки та всю іншу підтримку.

Литва вже розробила план довгострокової підтримки України. На 2024-2026 роки заплановано 200 мільйонів євро військової допомоги.

2 лютого литовське МО виділило новий пакет військової допомоги Україні. У нього увійшли системи детонації та снаряли для протитанкових гранатометів.

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