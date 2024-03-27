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"Це єдиний гуманний спосіб": як у місті на Одещині стерилізують безпритульних собак
ТВАРИНИРегіони

"Це єдиний гуманний спосіб": як у місті на Одещині стерилізують безпритульних собак

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В Ізмаїлі на Одещині згідно з програмою регулювання чисельності безпритульних тварин масово стерилізують собак. Як їх відловлюють, кому з тварин проводять операції в першу чергу та що з ними роблять після стерилізації дізнавалася кореспондентка Суспільного.

Процесом стерилізації займаються представники організації "Доступна стерилізація". Спільно з місцевими зооволонтерами вони відловлюють, проводять операції, а потім випускають тварин у середовище існування. На це міська влада виділила два мільйони гривень. За ці кошти мають простерилізувати 800 тварин.

"Це єдиний гуманний спосіб": як у місті на Одещині стерилізують безпритульних собак
Люди ловлять безпритульних собак для стерилізації, Ізмаїл, Одеська область. Фото: Суспільне Одеса

Менеджерка організації Марина Шумейко зазначила, що впоратися з проблемою великої кількості собак на вулицях будь-якого міста вдасться тільки завдяки стерилізації.

"Стерилізація це єдиний гуманний і правильний шлях подолання безхатніх тварин. Виділена дуже велика сума і от за пів року ми ось це все освоїмо, простерилізуємо і через рік ефект буде зразу видно. Ми працюємо тільки в місті, це була головна умова. Тому будемо приводити Ізмаїл, так скажемо, до європейського рівня", — поділилася Марина.

"Це єдиний гуманний спосіб": як у місті на Одещині стерилізують безпритульних собак
Люди ловлять безпритульних собак для стерилізації, Ізмаїл, Одеська область. Фото: Суспільне Одеса

Ізмаїльська волонтерка Олена Григорян разом з ловцем їздить по місту та вишукує безпритульних собак у різних районах. Жінка розповіла, що з цим допомагають місцеві жителі, які постійно дзвонять та залишають заявки.

"У нас дуже багато заявок. Люди дзвонили і казали, де є песики безпритульні, де знаходяться ті, хто без проблем даються в руки. В першу чергу намагаємося ловити тих, хто кидається на людей, іноді їх доводиться присипляти духовою трубочкою із снодійним, бо вони агресивні", — сказала Олена.

"Це єдиний гуманний спосіб": як у місті на Одещині стерилізують безпритульних собак
Дівчина годує собак. Фото: Суспільне Одеса

Наталія — лікарка ветеринарної медицини та одна з тих, хто стерилізує тварин. Жінка відзначила, що під час операції собаки сплять і не відчувають ніякого болю. Додатково їх вакцинують від сказу та оброблюють від гельмінтів.

"Собачці на лапку встановлюють внутрішньовенний катетер, через який подають наркоз. Також вводять антибіотик пролонгованої дії, який діє протягом трьох діб, та знеболювальний препарат. Крім цього, встановлюють на вушка бірочки зеленого кольору, з номером. Якщо ви бачите собаку з такою бірочкою — це означає, що вона стерилізована, вакцинована від сказу і не становить небезпеки для людей", — розповіла Наталія.

"Це єдиний гуманний спосіб": як у місті на Одещині стерилізують безпритульних собак
Жінка годує бездомних собак. Фото: Суспільне Одеса

Жінка також додала, що після операції тварини ночують на базі пункту стерилізації. Наступного дня їх розвозять у ті райони, звідки взяли.

"Зазвичай тваринки ночують у нас. Якщо з ними все добре, наступного дня їх відвозять і випускають у місця відлову. Щоб не переплутати, яка собачка звідки, ми на кожну клітку кріпимо папір з точною адресою", — сказала Наталія.

"Це єдиний гуманний спосіб": як у місті на Одещині стерилізують безпритульних собак
Безпритульні собаки. Фото: Суспільне Одеса

Місцева мешканка Яна часто годує безхатніх собак. Дівчина розповіла, що собаки для Ізмаїла є проблемою. З кожним днем на вулицях їх стає дедалі більше, а винні у цьому, за її словами, — люди.

"Те, що на вулицях багато собак — це не їх провина, скоріше це відповідальність людей. Вони їх викидають, за ними не дивляться. У підсумку, песики стають голодними, агресивними і кидаються на людей. Зокрема, у мене була така ситуація, коли мене вкусила собака. Тому спасибі тим, хто займається стерилізацією. Я вважаю, що це правильний спосіб" — підкреслила Яна.

"Це єдиний гуманний спосіб": як у місті на Одещині стерилізують безпритульних собак
Люди ловлять безпритульних собак для стерилізації. Фото: Суспільне Одеса

Організація "Доступна стерилізація" не перша долучається до процесу регулювання чисельності безпритульних тварин. Влітку 2021 року в Ізмаїлі працював благодійний проєкт "Чотири лапи", під час якого провакцинували та стерилізували 201 собаку. У 2022 громадська організація "Котопес" провела операції 155 безпритульним тваринам. А у 2023 році до міста приїжджав благодійний проєкт "МБФ "Білий Ангел", завдяки чому вдалося стерилізувати 192 тварини. Загалом, за даними міської влади, на вулицях Ізмаїла наразі проживають 1500 безхатніх собак.

"Це єдиний гуманний спосіб": як у місті на Одещині стерилізують безпритульних собак
Стерилізація безпритульних собак. Фото: Суспільне Одеса

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