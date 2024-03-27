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Загинув на Донеччині: в Одеській області попрощаються з військовим
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Загинув на Донеччині: в Одеській області попрощаються з військовим

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Військовий з Южного Юрій Стецюк
Загиблий Юрій Стецюк. Фото: Южненська міська рада

На Одещині попрощаються з військовим Юрієм Стецюком, який загинув 14 грудня 2023 в Донецькій області.

Про це 26 березня повідомили у Южненській міській раді.

Юрій Стецюк проживав у Южному. Він мав звання солдат та був стрільцем-помічником гранатометника першого стрілецького відділення першого стрілецького батальйону військової частини А0989. Чоловік загинув під час виконання бойового завдання в районі села Григорівка Бахмутського району Донецької області.

Прощання з захисником відбудеться 28 березня. Цей день в громаді оголосили Днем жалоби. О 10:00 військового вшанують хвилиною мовчання. Жителів громади просять долучитись до траурної церемонії.

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