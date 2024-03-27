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Яким може бути квітень на Рівненщині: синоптики вивели кліматичні дані за всю історію спостережень
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Яким може бути квітень на Рівненщині: синоптики вивели кліматичні дані за всю історію спостережень

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16 квітня 2023 року
16 квітня 2023 року. Фото: Суспільне Рівне

Середньомісячна температура квітня на Рівненщині з 1945 року — 9° тепла. Кліматичні характеристики другого місяця весни за всю історію офіційних спостережень вивели в обласному центрі з гідрометеорології.

Отримані дані оприлюднили у Facebook 27 березня. До них додали й орієнтовний прогноз на квітень 2024 року для Рівненщини від Українського гідрометцентру.

Коротку кліматичну характеристику квітня вивели на основі аналізу спостережень за минулі 79 років на трьох метеостанціях області — Дубно, Сарни і Рівне.

Згідно з цими даними, у квітні на Рівненщині:

  • середньомісячна температура — 9° тепла;
  • абсолютний максимум температури — 31° тепла;
  • абсолютний мінімум температури – 10-12° морозу;
  • середня місячна кількість опадів — 36-38 мм.

Також рівненські синоптики оприлюднили короткий прогноз на квітень 2024 року для Рівненщини від Українського гідрометцентру:

  • середня місячна температура передбачається 9,5° тепла, що на 0,5° вище кліматичної норми;
  • місячна кількість опадів очікується 37 мм, що в межах норми.

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