Протягом доби на фронті відбулось майже пів сотні бойових зіткнень — Генштаб

Українські військові продовжують завдавати російським окупантам втрат у живій силі та техніці, виснажують армію РФ вздовж усієї лінії фронту.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ ввечері 27 березня.

Протягом доби росіяни здійснили 7 ракетних і 60 авіаційних ударів, а також 73 обстріли з РСЗВ. Є загиблі й поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. На фронті відбулося 49 бойових зіткнень.

Яка ситуація на полі бою

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснюють обстріли населених пунктів, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж кордону України. Армія РФ завдала авіаційних ударів у районах населених пунктів Ветеринарне Харківської області та Харків. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Хрінівка, Гірськ, Мхи, Тимоновичі, Костобобрів, Михальчина Слобода Чернігівської області, Кучерівка, Старикове, Кіндратівка, Веселівка, Басівка Сумської області, Ветеринарне, Борисівка, Амбарне, Стрілеча Харківської області.

На Куп'янському напрямку росіяни наступальних (штурмових) дій не вели. Окупанти завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Новоєгорівка, Іванівка, Кислівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 2 атаки в районі населеного пункту Терни Донецької області. Окупанти завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Ямполівка Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка Луганської області та Терни, Серебрянка, Спірне, Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки в районах населених пунктів Іванівське, Андріївка Донецької області. Армія РФ завдала авіаційних ударів у районах населених пунктів Новий, Дружба Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Васюківка та Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 9 атак в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка та Невельське Донецької області. Росіяни завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Цукурине Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Олександропіль, Керамік, Новобахмутівка, Семенівка, Українськ Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ЗСУ продовжують стримувати окупантів у районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, де армія РФ за підтримки авіації 21 раз намагалася прорвати оборону. Також росіяни завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Олександропіль, Катеринівка, Єлизаветівка, Велика Новосілка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 15 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку армія РФ за підтримки авіації 3 рази атакувала позиції Сил оборони в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Полтавка, Рівнопіль, Чарівне, Оріхів, П'ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом доби росіяни наступальних (штурмових) дій не вели. Обстрілів зазнали місто Херсон та Михайлівка Херсонської області, Нікополь Дніпропетровської області.

Українська авіація завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ та ще одному важливому об'єкту армії РФ.