27 березня в Охтирці на Сумщині погасили марку "Міста героїв. Охтирка". На ній зображена зруйнована російськими обстрілами будівля міської ради.
Художником поштового блоку, конвертів та штемпеля став Володимир Таран.
"Символ зруйнованої мерії нам здається найбільш яскравим, передає героїзм Охтирки в перші дні війни, тому ми обрали саме цей символ", — повідомив Ігор Смілянський, гендиректор "Укрпошти".
Наклад марки - 1 080 000 примірників, конверта "Перший день" - 40 000.
"Це популяризує Охтирку, це дає інформацію про місто, що це місто-герой, що наші військові в перші дні вторгнення прийняли бій одними з найперших в Україні", — говорить Олексій Голець, житель Охтирки.
Це четвертий випуск серії марок, присвячених містам-героям України. Крім Охтирки, марку присвятили Херсону, містам Харківщини та Київщини.
Читайте Суспільне у Telegram
Долучайтесь до нашої спільноти у Viber
Підписуйтеся на наш Instagram