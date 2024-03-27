27 березня в Охтирці на Сумщині погасили марку "Міста героїв. Охтирка". На ній зображена зруйнована російськими обстрілами будівля міської ради.

Погашення марки "Міста героїв. Охтирка". Фото: Суспільне Суми

Художником поштового блоку, конвертів та штемпеля став Володимир Таран.

"Символ зруйнованої мерії нам здається найбільш яскравим, передає героїзм Охтирки в перші дні війни, тому ми обрали саме цей символ", — повідомив Ігор Смілянський, гендиректор "Укрпошти".

Погашення марки "Міста героїв. Охтирка". Фото: Суспільне Суми

Наклад марки - 1 080 000 примірників, конверта "Перший день" - 40 000.

"Це популяризує Охтирку, це дає інформацію про місто, що це місто-герой, що наші військові в перші дні вторгнення прийняли бій одними з найперших в Україні", — говорить Олексій Голець, житель Охтирки.

Погашення марки "Міста героїв. Охтирка". Фото: Суспільне Суми

Це четвертий випуск серії марок, присвячених містам-героям України. Крім Охтирки, марку присвятили Херсону, містам Харківщини та Київщини.

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