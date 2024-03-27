НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Сумщині погасили марку "Міста героїв. Охтирка"
УКРПОШТАРегіони

На Сумщині погасили марку "Міста героїв. Охтирка"

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

27 березня в Охтирці на Сумщині погасили марку "Міста героїв. Охтирка". На ній зображена зруйнована російськими обстрілами будівля міської ради.

На Сумщині погасили марку "Міста героїв. Охтирка"
Погашення марки "Міста героїв. Охтирка". Фото: Суспільне Суми

Художником поштового блоку, конвертів та штемпеля став Володимир Таран.

"Символ зруйнованої мерії нам здається найбільш яскравим, передає героїзм Охтирки в перші дні війни, тому ми обрали саме цей символ", — повідомив Ігор Смілянський, гендиректор "Укрпошти".

На Сумщині погасили марку "Міста героїв. Охтирка"
Погашення марки "Міста героїв. Охтирка". Фото: Суспільне Суми

Наклад марки - 1 080 000 примірників, конверта "Перший день" - 40 000.

"Це популяризує Охтирку, це дає інформацію про місто, що це місто-герой, що наші військові в перші дні вторгнення прийняли бій одними з найперших в Україні", — говорить Олексій Голець, житель Охтирки.

На Сумщині погасили марку "Міста героїв. Охтирка"
Погашення марки "Міста героїв. Охтирка". Фото: Суспільне Суми

Це четвертий випуск серії марок, присвячених містам-героям України. Крім Охтирки, марку присвятили Херсону, містам Харківщини та Київщини.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram

Топ дня
Польські фермери блокують "Шегині-Медику"
У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершили блокування: що відомо
Шмигаль
Шмигаль прибув у Варшаву для переговорів із Туском
Армія РФ
Генштаб назвав втрати російських окупантів за минулу добу: 780 солдатів, 10 танків і 32 артсистеми
Український військовий
Генштаб: ЗСУ відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках. За добу на фронті відбулось 60 бойових зіткнень
Безпілотник
РФ атакувала Харків дронами, Німеччина погодила постачання в Україну боєприпасів — головні новини ранку 28 березня

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Укрпошта
"Доставка стане швидшою". "Укрпошта" та DHL Global Match стали партнерами
На пошті бракує працівників
Через війну в "Укрпошті" на Полтавщині бракує працівників: скільки вакансій
Безкоштовна доставка ліків у громади: як жителі Миколаївщини можуть долучитися до проєкту
Безкоштовна доставка ліків у громади: як жителі Миколаївщини можуть долучитися до проєкту
Поштові історії з прикордоння: як на Сумщині працює бойове відділення &quot;Укрпошти&quot;
Поштові історії з прикордоння: як на Сумщині працює бойове відділення "Укрпошти"
На початок