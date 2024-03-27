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На Дніпропетровщині біля річки Оріль знайшли мертвих свиней: що відомо
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На Дніпропетровщині біля річки Оріль знайшли мертвих свиней: що відомо

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свині, чума
Мертві свині поблизу річки Оріль на Дніпропетровщині. Фото: Суспільне Дніпро

У селищі на Дніпропетровщині, у покинутій будівлі поблизу річки Оріль, знайшли мертвих свиней.

Про це з місця події повідомив кореспондент Суспільного.

За його словами, на місці працюють правоохоронці та працівники Держпродспоживслужби. Аби дістати трупи тварин, чекають надзвичайників.

Далі, згідно з інструкцією, свиней спалять у котловані, який має вирити місцева влада, та закопають. Причину смерті тварин дослідять, як тільки візьмуть проби, розповіли представники Держспоживслужби.

Якщо у пробах виявлять ознаки африканської чуми свиней — на території оголосять карантин. Поки ж там проведуть заходи зі знезараження.

Кореспонденти Суспільного стежитимуть за ситуацією і 28 березня поспілкуються з місцевими жителями.

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