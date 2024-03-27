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Кінотеатр "Планета" передали у власність Хмельницької громади: як за це рішення голосували депутати облради
МІСЦЕВА ВЛАДАДЕПУТАТРегіони

Кінотеатр "Планета" передали у власність Хмельницької громади: як за це рішення голосували депутати облради

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Депутати Хмельницької обласної ради на сесії, що відбулася сьогодні, 27 березня, прийняли рішення щодо безкоштовної передачі у власність Хмельницької міської громади майна комунального закладу "Кіновідеопрокат". Йдеться, зокрема, про історичну будівлю кінотеатру "Планета", що у самісінькому центрі Хмельницького, і є його візитівкою.

З виступу на сесії обласної ради заступника Хмельницького міського голови Василя Новачка, Хмельницька міська рада звернулася до обласної ради з пропозицією передати їй будівлю кінотеатру, оскільки вона руйнується, а обласна рада не має достатньо коштів, аби відремонтувати її та утримувати в належному стані.

"Це приміщення зараз руйнується. І руйнується воно не один рік, не два, і не три. Беручи це приміщення і комунальне підприємство на свій баланс, Хмельницька міська рада бере на себе зобов’язання щодо фінансування і адміністрування. І ми це готові робити для того, щоб врятувати цю будівлю", — каже Василь Новачок.
Кінотеатр "Планета" передали у власність Хмельницької громади: як за це рішення голосували депутати облради
Депутат Хмельницької обласної ради Сергій Іващук під час виступу на сесії. Суспільне Хмельницький

Власною думкою щодо безкоштовної передачі будівлі кінотеатру місту ділиться депутат обласної ради від партії "За майбутнє" Сергій Іващук.

"З приміщенням кінотеатру "Планета", як на мене, можливо два варіанти. Або виставити його на продаж і хтось купить. Але виставити за умови збереження культурної пам’ятки, так як це родзинка не тільки Хмельницького, а й області, і вона має ціну, до прикладу, 30 мільйонів гривень. Або обласна рада виставляє на продаж, місто бере участь в аукціоні, купує, а ми, як депутати, обіцяємо ці гроші витратити на підтримку Сил оборони".

На пропозицію виставити будівлю на продаж Василь Новачок відповідає:

"Не хочете — не віддавайте, хай воно у вас розвалюється. Хочете його продавати — продавайте. Ми прийшли з пропозицією, що ми готові його врятувати".

Кінотеатр "Планета" передали у власність Хмельницької громади: як за це рішення голосували депутати облради
Депутатка Хмельницької обласної ради, голова фракції "За конкретні справи" Уляна Ткаченко. Суспільне Хмельницький

Проти передачі майна, яке належить області, виступає депутатка від фракції "За конкретні справи" Уляна Ткаченко.

"Передача єдиного комплексу кінотеатру "Планета", який знаходиться в самому серці Хмельницького, відбувається злочинним об’єднаним політичним угрупованням. Ми сьогодні, всі 64 депутати, сидимо тут для чого? Щоб просто, без копійки, передати майно? Просто так! До того ж, як це питання сьогодні було вкинуте. Тому хотілося б знати, Віолето Олександрівно (звертається до голови обласної ради – ред.), ви за скільки душу дияволу продали?", — емоційно говорить депутатка.
Кінотеатр "Планета" передали у власність Хмельницької громади: як за це рішення голосували депутати облради
Депутат Хмельницької обласної ради Руслан Лещишин. Суспільне Хмельницький

Депутат від "Команди Симчишина" Руслан Лещишин говорить, що вислів про "організоване злочинне угруповання" стосується й виборців Хмельницької громади.

"У власність якої хочуть передати в центрі їхнього ж міста їхню культурну спадщину. І за яку вони мають своїми податками зробити ремонт та ліквідувати ту безгосподарність, яку багато років минулі, в основному, каденції депутатів й довели до такого стану".
Кінотеатр "Планета" передали у власність Хмельницької громади: як за це рішення голосували депутати облради
Депутатка Хмельницької обласної ради та директорка комунального закладу "Кіновідеопрокат" Тетяна Калюжна. Суспільне Хмельницький

В розмову включається й депутатка обласної ради Тетяна Калюжна, що є директоркою закладу «Кіновідеопрокат», якому належить кінотеатр «Планета».

"Хочу вам нагадати і ви це маєте знати, що з 1 лютого 2022 року обласна фірма "Кіновідеопрокат" не проводить кінопокази. І не проводить саме тому, що будівля знаходиться в аварійному стані".

Після дебатів, рішення про передачу майнового комплексу обласної фірми "Кіновідеопрокат" приймають 36 депутатів – більша частина з тих 56 народних обранців, які зареєструвалися на сесії.

Кінотеатр "Планета" передали у власність Хмельницької громади: як за це рішення голосували депутати облради
Пленарне засідання сесії Хмельницької обласної ради, 27 березня 2024 рік. Суспільне Хмельницький

До речі, у вересні 2023 року депутатським корпусом Хмельницької обласної ради було підтримано рішення про надання згоди про прийняття у комунальну власність облради двох приміщень, які були власністю Хмельницької міської ради. Тоді йшлося про один цілісний майновий комплекс на вулиці Депутатській, 20 (район речового ринку) та приміщення на вулиці Пілотській, 117/1 (територія обласної лікарні), які багато років використовуються обласним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. У кулуарах обласної ради депутати уже тоді говорили про своєрідний обмін приміщеннями між Хмельницькою обласною та міською радами, маючи на увазі передачу взамін отриманих для "швидкої" приміщень будівлю кінотеатру "Планета".

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