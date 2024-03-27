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12-річний хлопчик загинув внаслідок удару по Боровій Харківської області
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12-річний хлопчик загинув внаслідок удару по Боровій Харківської області

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Борова
Борова. Бетонна стела на в'їзді до Борової була пошкоджена вибуховою хвилею під час обстрілу. 7 жовтня 2022 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне

Близько 21:20 27 березня російські війська вдарили по Боровій Харківської області. Внаслідок удару загинула 12-річна дитина.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"У населеному пункті пошкоджено житлові будинки та дитячий садок. Точний вид озброєння встановлюється", — сказано у повідомленні.

Хлопець у Боровій помер у лікарні після уламкових поранень, сказав Суспільне Харків керівник Борівської СВА Олександр Тертишний.

За його словами, по селищу було два влучання: один поблизу дитячого садочку, інший — біля житлової двоповерхівки.

"Хлопець з батьками саме підходив до свого будинку, коли прилетіло. Хлопчика поранило, його забрали до лікарні у тяжкому стані, але, на жаль, смертельно. Це вулиця, на якій тільки житлова забудова, й ось по ній стріляли", — сказав Тертишний.

Інформації щодо інших поранених в громаді немає.

Доповнено 08:16. По Боровій Харківської області ввечері 27 березня вдарили керованою авіабомбою, повідомив керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

За його даними, 28 березня близько 03:00 військові РФ знову скинули на Борову керовані авіабомби. Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільну критичну інфраструктуру та фасади п’яти приватних будинків.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

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