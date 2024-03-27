Останні новини Харкова та Харківської області за 27 березня 2024 року: усе, що відбувається в регіоні сьогодні в онлайн-стрічці від редакції Суспільне Харків.
У МВС показали перші кадри після авіаударів РФ по Харкову
Відео з бодікамер патрульних оприлюднили у Facebook.
28 березня: прогноз погоди від регіонального гідрометцентру
- Мінлива хмарність;
- Без опадів;
- Вітер південний, 7-12 м/с; вдень місцями пориви, 15-20 м/с;
- Температура повітря на Харківщині: вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 12-17° тепла;
- Температура повітря у Харкові: вночі 0-2°тепла, вдень 14-16° тепла.
Обсяг пошкоджень ТЕЦ-5 у Харкові досі невідомий, триває розбір завалів
Про це під час робочої поїздки на Харківщину розповів міністр енергетики Герман Галущенко.
За його словами, збитки від цього російського удару по області енергетики ще не підрахували — може йтися про мільярди гривень. Галущенко говорить, в Україні є Фонд підтримки енергетики України, який створили у 2022 році спільно представниками Євросоюзу. Кошти цього фонду підуть на першочергові закупівлі обладнання для зруйнованих об’єктів критичної інфраструктури, каже міністр.
"Зараз ми ще не маємо повної верифікації ситуації, тому що дуже великі завали. Працюють відповідні служби, працюють 24/7, щоб найшвидше отримати доступ до обладнання. Ми на сьогодні вже підрахували, що доступні на наслідки от цього конкретного обстрілу більш як 40 мільйонів євро — це ті кошти, за які ми почнемо всі закупівлі", — говорить міністр енергетики України.
Хлопець у Боровій помер у лікарні після уламкових поранень
Про це Суспільне Харків розказав керівник Борівської СВА Олександр Тертишний.
За його словами, по селищу було два влучання: один поблизу дитячого садочку, інший — біля житлової двоповерхівки.
"Хлопець з батьками саме підходив до свого будинку, коли прилетіло. Хлопчика поранило, його забрали до лікарні у тяжкому стані, але, на жаль, смертельно. Це вулиця, на якій тільки житлова забудова й ось по ній стріляли", — сказав Тертишний.
Інформації щодо інших поранених в громаді немає.
12-річна дитина загинула внаслідок удару по Боровій
Про це повідомила пресслужба облпрокуратури.
За даними слідства, 27 березня близько 21:20 російські військові обстріляли селище Борова Ізюмського району. Загинув 12-річний хлопчик. У населеному пункті пошкоджено житлові будинки та дитячий садок.
Німецький рятувальник Нільс Таль, який допомагає гасити пожежі після обстрілів Харківщини, передав ДСНС пожежну машину
Пожежне авто від німецьких волонтерів передав своїм колегам на Харківщини німецький рятувальник Нільс Таль. Він приїхав в Україні навесні 2022 року, і з того часу допомагає гасити пожежі, спричинені обстрілами — працював, зокрема, у Куп’янську, Бахмуті, Херсоні. Як Нільс Таль пояснив землякам, що пожежний автомобіль потрібно передати саме на Харківщину — відео.
Шевченківський район Харкова під ударом
Репортаж Суспільне Харків з місця подій
Наслідки удару по Шевченківському району
Внаслідок ударів по Шевченківському району Харкова 18 будинків пошкоджені, понад 800 вікон вибиті, повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, ці цифри не остаточні, обстеження мікрорайону продовжать завтра, 28 березня.
Вечірнє зведення Генштабу 27 березня
Армія РФ завдала авіаційних ударів протягом доби по Харкову, Ветеринарному, Новоєгорівці, Іванівці, Кислівці, повідомили у Генштабі. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.
Обстріли Харківщини: поранений житель Дворічної
67-річний чоловік отримав поранення внаслідок удару по Дворічній з дрона, повідомила пресслужба обласної прокуратури. За її попередніми даними, росіяни також вдень вдарили ФАБ-500 по Куп'янську — пошкоджені будинки.
Стан поранених у Харкові: дані ОВА
Дітей, яких поранило внаслідок ударів РФ по Шевченківському району Харкова, виписали з лікарні, надавши їм медичну допомогу, повідомив керівник ОВА Синєгубов. За його даними, п'ятеро поранених жінок отримали допомогу лікарів на місці. У лікарні лишаються 55- та 60-річні чоловіки.
Кількість поранених у Шевченківському районі Харкова збільшилася
Кількість поранених внаслідок ударів по Шевченківському району Харкова зросла до 19, повідомили журналістам у пресслужбі облпрокуратури. За її даними, загиблому чоловіку було 59 років.
Фотографії з місця влучання у Шевченківському районі
У будинках у Шевченківському районі, поруч з якими було влучання, вибиті вікна, зруйновані балкони.
Наслідки влучання по Шевченківському району
Дивіться репортаж Суспільне Харків з місця подій
Обстріл Харкова: дані прокурратури
Російські війська вдарили по Харкову, попередньо, двома УМПБ Д-30 — це уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см, кажуть у прокуратурі.
У Харкові вже 18 поранених внаслідок ударів РФ
Кількість поранених внаслідок ударів РФ зросла до 18 людей, сказав Суспільному речник міської ради Юрій Сидоренко. За його даними, інформація про тяжкий стан двох поранених не підтвердилася, усі поранені — у легкому чи середньому стані тяжкості.
Сидоренко каже, що жителям пошкоджених будинків нададуть місця у гуртожитках, на цей час двоє людей вже поїхали до гуртожитку. Роботи з усунення наслідків влучання тривають
Що відомо про руйнування у Шевченківському районі
Щонайменше 14 багатоповерхівок пошкоджені внаслідок ударів РФ по Харкову, повідомив Суспільному керівник ОВА Олег Синєгубов. За його даними, дві п'ятиповерхівки частково зруйновані.
УМПБ Д-30 застосували росіяни для удару по Харкову: коментар поліції
Росіяни били по Харкову новим снарядом — УМПБ Д-30, сказав Суспільному попередні дані керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.
"Це щось середнє між КАБ та ракетою. Остаточні висновки зроблять вибухотехніки. Цей боєприпас достатньо потужний, щоб фактично розвалити два будинки, між якими він влучив, і декілька будинків, які на відстані", — сказав Тимошко.
Вік поранених дітей
Внаслідок ударів по Харкову поранені діти, яким 3 місяці, 1,8 року, 10 та 13 років, розказав Суспільному керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.
Удар по Харкову: що відомо про боєприпас
Росіяни вперше вдарили по Харкову керованим боєприпасом великого калібру, повідомив керівник ОВА Синєгубов.
По Харкову вдарили, попередньо, авіабомбами
Про це повідомив керівник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов. За його даними, росіяни могли застосувати КАБи: перше влучання по загальноосвітній школі, друге — прямо посеред житлових будинків.
"Авіацію для удару по житлових кварталах Харкова росіяни не використовували вже два роки. Ці два удари стали першими за цей час", — говорить Болвінов.
Удар по Шевченківському району: росіяни влучили у дитмайданчик
Влучання — на дитячому майданчику між двома багатоповерхівками, повідомляє кореспондент Суспільне Харків. Вибуховою хвилею обірвало фасади та балкони щонайменше у двох будинках. Поблизу одного з під'їздів — тіло загиблої людини.
12 поранених у Харкові
Про це повідомив міський голова Терехов.
"Вже 12 поранених. Обхід квартир у постраждалих будинках триває. Шукаємо тих, хто потребує допомоги", — сказано у повідомленні.
Кількість поранених збільшилася до 10
Серед поранених у Харкові — четверо дітей, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов. За його даними, поранені щонайменше 10 людей.
Наслідки удару по Харкову: дані Терехова
Шестеро поранені, двоє — у тяжкому стані, повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, сильно пошкоджені пʼятиповерхові будинки, де жили люди. Також пошкоджень зазнав інститут невідкладної хірургії.
Внаслідок удару по Шевченківському району Харкова
Щонайменше одна людина загинула та одна дістала поранень внаслідок удару РФ по Шевченківському району Харкова, сказав Суспільному директор облцентру екстреної меддопомоги Віктор Забашта 04:30.
У Циркунівській громаді підірвався 48-річний чоловік
Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.
"27 березня стало відомо про ще один випадок підриву цивільного чоловіка на невідомому вибухонебезпечному предметі, вочевидь, залишеному російськими окупантами на нашій землі. Подія трапилась у полі на околиці села Петрівка Циркунівської громади. Внаслідок вибуху 48-річний місцевий мешканець залишився без правої стопи. Наразі йому надають необхідну медичну допомогу", — сказано у повідомленні.
Під ударом у Харкові був Шевченківський район
Росіяни завдали двох ударів по Шевченківському району Харкова, сказав керівник ОВА Синєгубов. Пошкоджена цивільна житлова інфраструктура.
Вибухи у Харкові: є загиблі
Внаслідок удару по Харкову є загиблі та поранені, повідомив міський голова Ігор Терехов. Удар зафіксували по житловому мікрорайону Харкова у багатоквартирні будинки
Два вибухи пролунали у Харкові
Вибухи пролунали у Харкові вдень 27 березня. У місті та області оголошена повітряна тривога.
Щонайменше два було чутно у Харкові, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Удар по Харкову підтвердив керівник Харківської обладміністрації Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов.
Житель Луганщини та посадовець "Укренерго" у Харкові передавали РФ дані про електропідстанції п'яти областей
47-річному жителю окупованого Щастя Луганської області заочно повідомили про підозру в держзраді. За даними слідства, він та співробітник енергопідприємства у Харкові передавали російській спецслужбі дані про українські електропідстанції.
Підозрюваний збирав інформацію про енергооб'єкти у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій та Луганській областях, повідомив речник Служби безпеки Харківщини Владислав Абдула.
Цвинтар №14 у Харкові тимчасово зачинений
На територію впав збитий вночі 27 березня "Шахед", повідомила пресслужба міської ради з посиланням на "Ритуал".
На місці падіння працюють відповідні служби, там проводиться розмінування.
Енергетики відновили електропостачання двом тисячам абонентів на Харківщині, раніше знеструмленим через обстріли
Про це йдеться у звіті Міненерго.
"Діють погодинні графіки для 200 тисяч користувачів Харкова та прилеглих територій. Всього в області через бойові дії залишаються знеструмленими 15,4 тисячі точок обліку у 62 населених пунктах", — сказано в повідомленні.
До більшості будинків Харкова повернули постачання гарячої води
Про це повідомили в "Харківських теплових мережах".
"До кінця доби 27 березня плануємо підключити останні будинки Холодногірського, Новобаварського, Шевченківського та Київського районів", — зазначили у підприємстві.
Натомість комунальники закликали харків'ян зменшити користування бойлерами, бо в місті не вистачає електричної потужності.
Онлайн-трансляцію руху громадського транспорту відновили в Харкові
Про це повідомила пресслужба міської ради.
Як повідомив в. о. директора Департаменту будівництва та шляхового господарства Олександр Мирошниченко, наразі це стосується автобусів. Можливість стежити за курсуванням трамваїв і тролейбусів з'явиться, коли відновлять їхній рух, сказано в повідомленні.
Після знеструмлення Харкова у місті побільшало випадків застрягання у ліфті
Про це повідомила пресслужба міської ради з посиланням на "Харківміськліфт".
"Підприємство звертається до харків'ян з проханням не користуватись ліфтами за 30-40 хвилин до запланованого відключення електроенергії, оскільки можливі відхилення від графіків", — сказано в повідомленні.
У випадку, якщо людина застрягла в ліфті, для виклику аварійної бригади необхідно скористатися кнопкою виклику диспетчера або зателефонувати за номером: (057) 725-25-25.
Кулемет знайшли під час перевірки авто на одному з блокпостів Харкова
Про це йдеться у звіті 5-ї Слобожанської бригади НГУ за два тижні березня.
"За два тижні березня кінологічними парами нашої бригади на блокпостах було знайдено та вилучено у правопорушників:
- пістолет ПМ;
- кулемет ПКМ;
- набої калібру 5,45 — 2752;
- набої калібру 5,56 — 28;
- набої калібру 7,62 — 822;
- набої калібру 12,7 — 579;
- інші набої — 59;
- гранати різних видів — 16;
- два універсальних запали системи Віцені та Беднякова;
- 68 грамів рослинної речовини сіро-зеленого кольору (канабіс);
- 18 грамів кристалічна речовина (сіль);
- 35 упаковок фармацевтичних препаратів обмеженого обігу;
- морфій — чотири ампули;
- три прилади для випарювання наркотичних речовин".
На Харківському напрямку знешкодили міномет російських окупантів
Про це повідомила пресслужба 5-ї Слобожанської бригади.
"Подія сталася на Харківському напрямку. 120-мм міномет був встановлений на позиції з російської сторони та керувався дистанційно. За допомогою FPV-дрону за підтримки аеророзвідки гвардійці виявили та нанесли вогневе враження по міномету", — зазначили в повідомленні.
Робота саперів на Харківщині: дані ОВА
В районі села Нова Гусарівка Балаклійської тергромади з 11:00 до 12:30 проводитимуть контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів, повідомила пресслужба Харківської ОВА.
Робота саперів на Харківщині: дані МВА
27 березня з 09:10 до 09:30 в центрі Балаклії проводитимуть контрольовані підриви , повідомили в міській військовій адміністрації.
Пожежі на Харківщині
57 разів за добу пожежники виїжджали на гасіння вогню за добу, з яких одне займання сталося внаслідок удару РФ по Ізюму, повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.
39 пожеж в екосистемах на площі 17,5 гектарів погасили рятувальники протягом доби.
Розмінування регіону за добу
Упродовж 26 березня вибухотехніки розмінували 22 гектари території Харківщини, знищили 87 вибухонебезпечних предметів, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
Обстріли Харківщини: дані поліції
- 27 березня приблизно о 03:15 росіяни атакували Ізюм щонайменше трьома безпілотниками. Внаслідок влучання БПЛА пошкоджено приміщення навчального закладу та житлового будинку;
- В Івашках Богодухівського району росіяни обстрілом з мінометів зруйнували дитсадок.
Обстріли Харківщини: дані ОВА
Артилерійських та мінометних ударів РФ зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка та інші, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
- 78 абонентів у Чорнолозці Красноградського району залишилися без світла внаслідок ракетного удару росіян о 04:50;
- 62-річний охоронець освітнього закладу в Ізюмі зазнав поранень внаслідок удару "Шахедом", йому надали допомогу на місці. Також внаслідок атаки пошкоджений приватний будинок;
- Близько півночі вдруге за добу обстрілів зазнав Куп'янськ, пошкоджені приватний будинок та господарча споруда;
- О 08:45 26 березня Росія обстрілювала Одноробівку Богодухівського району з "Граду".
Ранкове зведення Генштабу ЗСУ 27 березня
- Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали Новоєгорівка, Іванівка, Кислівка Харківської області;
- Росіяни за добу штурмували Куп'янський напрямок один раз в районі Іванівки, їхню атаку Сили оборони відбили.
Погода на 27 березня на Харківщині: дані регіонального гідрометцентру
- Хмарно з проясненнями;
- Без істотних опадів; Вночі та вранці місцями туман;
- Вітер північний, 5-10 м/с;
- Температура повітря на Харківщині: вночі 0-5° тепла, вдень 9-14° тепла;
- Температура повітря у Харкові: вночі 1-3° тепла, вдень 10-12° тепла.