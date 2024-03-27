Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов назвав найабсурдніший фейк, який проти нього створювала російська пропаганда.

Про це генерал-лейтенант повідомив під час форуму Kyiv Stratcom Forum 2024, організованого Центром стратегічних комунікацій.

"На мій погляд, найабсурдніший фейк був, коли минулого року сказали, що мене вбили. З'явилися фото, де я разом із послом Японії, тоді вони (росіяни — Ред.) його розібрали, в мережі поширили фото з такими приписками: "Тут в нього такий нахил", "Тут немає тіні", — зазначив Буданов.

Начальник ГУР нагадав, що у кремлівських пропагандистів було дві версії:

перша — "він ледве живий, у нього корсет стоїть", "його просто як мумію тримають, підтримують, щоб не впав".

друга — що це взагалі голограма.

Російські фейки про "загибель" Буданова та Залужного

Наприкінці весни та влітку 2023 року Росія вела інформаційну кампанію, аби переконати суспільство у загибелі або важкому пораненні начальника ГУР Кирила Буданова та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

У травні в російських Telegram-каналах почали з'являтися пости, що Залужний нібито потрапив під ракетний обстріл на "командному пункті ЗСУ" поблизу Херсона й або загинув, або був важко поранений.

Щодо Буданова російська пропаганда поширювала фейк, що начальник ГУР нібито "зазнав важкого поранення і перебуває у комі".

Тоді Буданов зазначив, що зараз в Україні створюється "спеціальний загін безсмертних командувачів. Тому в росіян та їхніх пропагандистів, за словами генерал-лейтенанта, ще буде "дуже багато роботи у нервовій, істеричній обстановці".