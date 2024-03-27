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Кулеба закликав Південну Корею передати Україні системи ППО
Південна КореяДмитро КулебаЗброяВторгнення Росії в УкраїнуСвітПолітика

Кулеба закликав Південну Корею передати Україні системи ППО

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Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Getty Images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав уряд Південної Кореї якнайшвидше знайти спосіб передати Україні засоби протиповітряної оборони заявивши, що це "дуже гуманітарний" крок.

Про це він сказав на онлайн-брифінгу для іноземних журналістів, передає Укрінформ.

"Наскільки мені відомо, Південна Корея використовує системи ППО Patriot. Це нелетальна зброя, бо вона лише збиває ракети і нікого не вбиває. Тому я користуюся цією нагодою, щоб закликати уряд Південної Кореї знайти спосіб передати Україні ЗРК Patriot та інші протиракетні системи", — сказав Кулеба.

За словами міністра, такий крок був би "дуже гуманітарним", бо це допомогло б захистити дітей і сім’ї українців від російських балістичних ракет, які падають їм на голови.

"Звичайно, ми поважаємо ті обмеження, які кожна країна накладає на себе, але знову ж таки, потрібно усвідомлювати, що успіхи Росії в Україні з часом призведуть до ескалації інших конфліктів у світі, що стосуватиметься й Північної Кореї", — сказав він.

Ще одним з аргументів, чому Сеул міг би надати Україні зброю, на думку Кулеби є те, що КНДР продовжує постачати Росії артилерію і боєприпаси, допомагаючи нищити Україну.

Міністр зазначив, що якби союзники дотримувалися такої ж логіки в 50-х роках, Південної Кореї сьогодні могло б і не бути, а з їхньою допомогою комуністам завдали поразки.

"Тож замість того, щоб креслити червоні лінії, ми повинні знайти рішення та допомогти Україні перемогти у цій війні, бо програш означатиме дестабілізацію в усьому світі, в тому числі й на Корейському півострові", — наголосив Кулеба.

18 березня міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що КНДР відправила до Росії 7000 контейнерів з боєприпасами та іншою військовою допомогою.

Допомога від Південної Кореї

Офіційний представник президента Республіки Корея торік у липні заявляв, що держава планує передати Україні більше міношукачів та обладнання для розмінування в рамках свого пакета допомоги.

15 липня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль разом із дружиною вперше відвідав Україну. Під час візиту він обговорив із Володимиром Зеленським, зокрема, реалізацію української "формули миру" та підготовку Глобального саміту миру.

29 серпня 2023 року Південна Корея оголосила про фінансову допомогу Україні на наступний рік у розмірі 520 мільярдів вон (394 мільйони доларів).

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