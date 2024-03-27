Понад 80% працівників центрів комплектування та соціальної підтримки, які здійснюють оповіщення військовозобов'язаних у Чернівецькій області, є учасниками бойових дій.

Про це в обласному ТЦК повідомили у відповідь на запит Суспільного.

Статус учасника бойових дій мають:

81% працівників обласного центру комплектування, які здійснюють оповіщення;

82% – у Чернівецькому міському ТЦК;

81% – у Чернівецькому районному ТЦК;

85% – у Вижницькому районному ТЦК;

82% – у Дністровському районному ТЦК.

Це дані станом на березень 2024 року. Водночас у торік у березні таку статистику не вели, а в березні 2022 року військові не займалися оповіщенням.

Що відомо про ТЦК

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, який веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів.

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