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Стало відомо, скільки працівників ТЦК, які здійснюють оповіщення на Буковині, є учасниками бойових дій
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Стало відомо, скільки працівників ТЦК, які здійснюють оповіщення на Буковині, є учасниками бойових дій

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учасники бойових дій у ТЦК
На Чернігівщині не зафіксували публічних затримань та порушень прав людини працівниками ТЦК та СП. ФОТО: Суспільне Чернігів

Понад 80% працівників центрів комплектування та соціальної підтримки, які здійснюють оповіщення військовозобов'язаних у Чернівецькій області, є учасниками бойових дій.

Про це в обласному ТЦК повідомили у відповідь на запит Суспільного.

Статус учасника бойових дій мають:

  • 81% працівників обласного центру комплектування, які здійснюють оповіщення;
  • 82% – у Чернівецькому міському ТЦК;
  • 81% – у Чернівецькому районному ТЦК;
  • 85% – у Вижницькому районному ТЦК;
  • 82% – у Дністровському районному ТЦК.

Це дані станом на березень 2024 року. Водночас у торік у березні таку статистику не вели, а в березні 2022 року військові не займалися оповіщенням.

Що відомо про ТЦК

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, який веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів.

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