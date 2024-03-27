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На Київщині через несправну електропроводку загинула мати та її 7-річний син
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На Київщині через несправну електропроводку загинула мати та її 7-річний син

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пожежа в селі Гоголів
Пожежа, яка виникла в будинку села Гоголів на Київщині, 27 березня 2024 р. Фото: поліція Київщини

Під час пожежі в селі Гоголів на Київщині загинула жінка та її 7-річний син. Ще двоє дітей знаходяться в лікарні.

Про це повідомляє поліція області.

Зайнялось в будинку в ніч на 27 березня. На місце виїхали правоохоронці, рятувальники та медики.

Під час ліквідації пожежі співробітники ДСНС виявили в одній із кімнат тіла двох осіб: 40-річної жінки та її малолітнього сина.

Також до Броварської лікарні госпіталізували інших членів родини — 13-річну дівчинку та 18-річного хлопця.

На Київщині через несправну електропроводку загинула мати та її 7-річний син
Пожежа, яка виникла в будинку села Гоголів на Київщині, 27 березня 2024 р. Фото: поліція Київщини

Попередньою причиною загоряння називають коротке замикання електропроводки внаслідок її несправності.

Слідчі розпочали досудове розслідування через порушення вимог пожежної безпеки (ч. 2 ст. 270 ККУ). Наразі призначили відповідні експертизи.

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