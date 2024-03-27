У Дніпрі руйнується фасад історичного будинку з гномами на вулиці Гончара. Від гіпсових фігур відпали частини, а на стінах будівлі помітні тріщини.

Місцевий житель Михайло розповів Суспільному: деталі фасаду падали просто на тротуар.

"Останній раз десь місяць тому було. Впало, розбилося. Стрічку натягнули, щоб нікому на голову не впало", — каже чоловік.

За словами історика Максима Кавуна, будівлі понад 130 років, її побудував відомий купець Штейн. Там винаймали квартири професори тодішнього Гірничого училища.

Історик Максим Кавун. Фото: Суспільне Дніпро

Будівля є унікальною для Дніпра, зазначає він. Фасад відрізняється багатим оздобленням: можна побачити фігури гномів, грифонів та сатирів. Зокрема, гноми пов`язані зі знаками масонства, адже у ХІХ-ХХ століттях будинок вважався осередком масонства. За легендами, під будинком є підземні ходи.

Фігури гномів на фасаді будинку. Фото: Суспільне Дніпро

Зараз, каже Максим Кавун, стан будівлі незадовільний.

"Фасад потребує реставрації. Тут вже обвалилося дві жіночі голови за п’ять останніх років", — говорить він.

Начальниця профільного управління міськради Надія Лиштва розповіла: у вересні 2023 року будинок отримав статус об’єкта культурної спадщини. Але реставрувати пам'ятку зможуть лише за умови укладання з мешканцями спеціального охоронного договору.

Начальниця управління з питань охорони культурної спадщини Надія Лиштва. Фото: Суспільне Дніпро

"Ми їм неодноразово писали. Але мешканці не поспішають. А потім неможливо буде провести реставраційні роботи, навіть тоді, коли з’являться кошти", — зазначила посадовиця.

За її словами, слідкувати за фасадом має керівна компанія. Втім, за законом вона не може проводити реставраційні роботи.

Фасад будинку з гномами. Фото: Суспільне Дніпро

Суспільне звернулося до керівної компанії. У ній повідомили: обстежили будинок та передали акт жителям. Проте з керівництвом кореспондента не з`єднали.

Наразі жоден з мешканців історичного будинку не уклав охоронного договору з міськрадою. Вплинути на людей, кажуть в міськраді, вони не можуть.

Автор Андрій Незнаєнко

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро