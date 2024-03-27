Буданов назвав Telegram "проблемою з точки зору нацбезпеки"

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що месенджер Telegram "з точки зору національної безпеки точно є проблемою".

Про це генерал-лейтенант повідомив під час форуму Kyiv Stratcom Forum 2024, організованого Центром стратегічних комунікацій.

"Я абсолютно проти утисків свободи слова, але це вже занадто. Тобто у нас будь-яка людина може зробити канал, почати там писати все, що заманеться, а коли щось починають робити, прикриватися тим, що це свобода ЗМІ. Та це не свобода ЗМІ, це трошки інакше називається", — сказав Буданов.

Начальник ГУР зазначив, що Telegram читають усі й "він багато в чому завдає руйнівного ефекту тут всередині, але так само завдяки йому можна щось доносити до людей на окупованих територіях".

"Це те, що більш-менш якось працює", — підкреслив генерал-лейтенант.

Станом на листопад 2023 року українці значною мірою покладалися на Telegram-канали, щоб почитати новини під час війни, писав "Детектор медіа".

Результати дослідження "Українські медіа, ставлення та довіра у 2023 році" показують, що У 2021 році тільки 21% українців користувалися Telegram для новин. Після 24 лютого 2022 року ця цифра зросла до понад 60%, у 2023 році кількість читачів наближалася до 72%.