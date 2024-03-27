На Волині очікують чотири евакуаційні потяги з переселенцями із Донеччини

Волинь готується прийняти ще орієнтовно 500 вимушених переселенців із Донецької області. У травні в область прибуде чотири евакуаційні потяги.
Про це повідомили у Волинській обласній військовій адміністрації, де 27 березня відбулося засідання Ради з питань внутрішньо переміщених осіб.
За словами директорки департаменту соціальної та ветеранської політики облдержадміністрації Оксани Гобод, нині тривають підготовчі роботи: розроблений план прийняття евакуації, визначено точку, куди прибуватимуть люди.
"Найбільше навантаження буде саме на приймаючі громади. Відтак, відпрацьовуємо механізм, щоб всі помешкання, які пропонують, особливо в приватному секторі, були дійсно придатними для життя. В нас є ще час, аби підготуватися та гідно зустріти людей", — зазначила посадовиця.
Термінові новини читайте в Telegram та Viber Суспільного Луцьк.