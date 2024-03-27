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На Волині очікують чотири евакуаційні потяги з переселенцями із Донеччини
ПереселенціРегіони

На Волині очікують чотири евакуаційні потяги з переселенцями із Донеччини

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Волинь готується прийняти ще орієнтовно 500 вимушених переселенців із Донецької області. У травні в область прибуде чотири евакуаційні потяги.

Про це повідомили у Волинській обласній військовій адміністрації, де 27 березня відбулося засідання Ради з питань внутрішньо переміщених осіб.

За словами директорки департаменту соціальної та ветеранської політики облдержадміністрації Оксани Гобод, нині тривають підготовчі роботи: розроблений план прийняття евакуації, визначено точку, куди прибуватимуть люди.

"Найбільше навантаження буде саме на приймаючі громади. Відтак, відпрацьовуємо механізм, щоб всі помешкання, які пропонують, особливо в приватному секторі, були дійсно придатними для життя. В нас є ще час, аби підготуватися та гідно зустріти людей", — зазначила посадовиця.

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