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У Ніжині відкрився ветеранський простір "Незламні": яку допомогу там можна отримати
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У Ніжині відкрився ветеранський простір "Незламні": яку допомогу там можна отримати

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Психологічна та юридична допомога, кімнати для відпочинку і роботи та спортивна зала. У Ніжині відкрився ветеранський простір. Туди можуть звертатися ветерани, військовослужбовці та члени їх родин з усієї області. За словами міського голови Олександра Кодоли, гроші на облаштування простору їм дали благодійники та іноземні партнери.

За словами проєктної менеджерки Інни Кулинко, ідея створити такий простір з’явилася ще восени 2022 року. Ремонт розпочався в грудні 2023 року. Його допомагали робити волонтери, ветерани та члени їх сімей, родини загиблих. Рада підприємців закупила металопластикові двері та вікна.

У Ніжині відкрився ветеранський простір "Незламні": яку допомогу там можна отримати
Ветеранський простір у Ніжині. Суспільне Чернігів

Мільйон гривень грантової підтримки отримали від Cedos та Western NIS Enterprise Fund на створення центру, каже міський голова Ніжина Олександр Кодола. Також виділили кошти з бюджету.

"Міська рада зі свого боку виділила приміщення колишньої школи, яка вже не працювала тут. Ми виділили 250 тисяч з міського бюджету на покриття комунальних витрат".
У Ніжині відкрився ветеранський простір: що каже міський голова Олександр Колова
Міський голова Ніжина Олександр Кодола. Суспільне Чернігів

До проєкту також долучилися іноземні партнери, каже Олександр Кодола.

"Зокрема місто Прелі з Латвії виділили три тисячі євро на меблювання цього приміщення. Є домовленість з містом Іматра — Фінляндія, і містом Вахтебеке — Бельгія, що стосується також підтримки".

У Ніжині відкрився ветеранський простір "Незламні": яку допомогу там можна отримати
Кімната відпочинку у ветеранському просторі в Ніжині. Суспільне Чернігів

Окрім кімнат для відпочинку та роботи, в хабі є спортивна зала, каже Інна Кулинко.

"Обладнання не новітнє, але дуже класне. Воно надійне, я б сказала. Хлопцям дуже сподобалось".
У Ніжині відкрився ветеранський простір "Незламні": яку допомогу там можна отримати
Спортивна зала у ветеранському просторі в Ніжині. Суспільне Чернігів

Також у просторі можна отримати послуги юриста та психолога. Крім того, тут є дитяча кімната та вихователька, яка може приглянути за дітьми, поки батьки зайняті.

У Ніжині відкрився ветеранський простір "Незламні": яку допомогу там можна отримати
Дитяча кімната у ветеранському просторі в Ніжині. Суспільне Чернігів

За словами проєктної менеджерки, вони мають отримати списки людей, з якими зможуть працювати.

"Ми будемо проводити якісь групові заняття. У нас зараз не така велика кількість ветеранів у місті, тому плануємо працювати з дружинами і ветеранів, і військовослужбовців. Тому що дружини теж повинні бути готові до зустрічі з військовими".

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