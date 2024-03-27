НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Внаслідок атаки РФ по ДніпроГЕС довкіллю завдано збитків на понад 140 млн гривень — Стрілець
ЕКОЛОГІЯВодаОбстрілиВторгнення Росії в УкраїнуРегіониТоп регіонів

Внаслідок атаки РФ по ДніпроГЕС довкіллю завдано збитків на понад 140 млн гривень — Стрілець

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Наслідки атаки РФ по ДніпроГЕС у Запоріжжя, що сталося 22 березня
ДніпроГЕС у Запоріжжі. Наслідки обстрілів по території гідроелектростанції. 22 березня 2024 року. Фото: Запорізька обласна прокуратура

Внаслідок російської масованої атаки по Дніпровській гідроелектростанції ДніпроГЕС, що сталася цьогоріч 22 березня, довкіллю завдано збитків на понад 140 мільйонів гривень.

Інформацію про це сьогодні, 27 березня, повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець в ефірі Національного телемарафону “Єдині новини”.

Орієнтовні збитки довкіллю внаслідок удару РФ по ДніпроГЕС вже становлять понад 140 мільйонів гривень
Руслан Стрілець

Посадовець нагадав, внаслідок атаки на ДніпроГЕС зафіксували засмічення ґрунтів та пляму нафтопродуктів на річці Дніпро орієнтовною масою 0,5 тонни. Проте нині ситуація стабілізувалася.

"У жодній точці відбору станом на сьогодні не фіксується перевищення вмісту нафтопродуктів. Фахівці Держекоінспекції та Держводагентства продовжують здійснювати щоденний моніторинг стану водних ресурсів у річці Дніпро нижче греблі ДніпроГЕС", — зазначив посадовець.

Також під час ефіру Руслан Стрілець розповів про поводження з відходами руйнації, які утворюються внаслідок постійних обстрілів рф території України. Він повідомив, що по всій Україні вже утворилося понад 600 тисяч тонн відходів руйнувань.

Що відомо про атаку РФ по ДніпроГЕС

22 березня, армія РФ завдала вісім ударів по Дніпровській ГЕС у Запоріжжі. Через обстріл дві станції Дніпровської гідроелектростанції (ГЕС-1 та ГЕС-2) виведені з ладу також екоінспектори зафіксували витік нафтопродуктів у річку Дніпро.

25 березня 2024 року генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота повідомив, що внаслідок атаки на ДніпроГЕС енергосистема України втратила понад тисячу мегават потужності. А рятувальні служби досі розбирають завали одного із машинних залів станції. В Укргідроенерго зазначили, що на відновлення ДніпроГЕС потрібні роки.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber

Топ дня
Польські фермери блокують "Шегині-Медику"
У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершили блокування: що відомо
Шмигаль
Шмигаль прибув у Варшаву для переговорів із Туском
Армія РФ
Генштаб назвав втрати російських окупантів за минулу добу: 780 солдатів, 10 танків і 32 артсистеми
Український військовий
Генштаб: ЗСУ відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках. За добу на фронті відбулось 60 бойових зіткнень
Безпілотник
РФ атакувала Харків дронами, Німеччина погодила постачання в Україну боєприпасів — головні новини ранку 28 березня

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Ліквідація пестицидів на Чернігівщині
60 тонн пестицидів з території 10 громад Чернігівщини планують утилізувати у 2024 році
В Угринові стічні води забруднюють Бистрицю Солотвинську
В Угринові на Івано-Франківщині стічні води потрапили в Бистрицю Солотвинську
свині, чума
На Дніпропетровщині біля річки Оріль знайшли мертвих свиней: що відомо
Вирубані колоди деревини
Вирубали ліс на понад мільйон гривень: на Миколаївщині викрили організовану поліцейським групу
На початок