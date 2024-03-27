Внаслідок російської масованої атаки по Дніпровській гідроелектростанції ДніпроГЕС, що сталася цьогоріч 22 березня, довкіллю завдано збитків на понад 140 мільйонів гривень.

Інформацію про це сьогодні, 27 березня, повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець в ефірі Національного телемарафону “Єдині новини”.

Орієнтовні збитки довкіллю внаслідок удару РФ по ДніпроГЕС вже становлять понад 140 мільйонів гривень Руслан Стрілець

Посадовець нагадав, внаслідок атаки на ДніпроГЕС зафіксували засмічення ґрунтів та пляму нафтопродуктів на річці Дніпро орієнтовною масою 0,5 тонни. Проте нині ситуація стабілізувалася.

"У жодній точці відбору станом на сьогодні не фіксується перевищення вмісту нафтопродуктів. Фахівці Держекоінспекції та Держводагентства продовжують здійснювати щоденний моніторинг стану водних ресурсів у річці Дніпро нижче греблі ДніпроГЕС", — зазначив посадовець.

Також під час ефіру Руслан Стрілець розповів про поводження з відходами руйнації, які утворюються внаслідок постійних обстрілів рф території України. Він повідомив, що по всій Україні вже утворилося понад 600 тисяч тонн відходів руйнувань.

Що відомо про атаку РФ по ДніпроГЕС

22 березня, армія РФ завдала вісім ударів по Дніпровській ГЕС у Запоріжжі. Через обстріл дві станції Дніпровської гідроелектростанції (ГЕС-1 та ГЕС-2) виведені з ладу також екоінспектори зафіксували витік нафтопродуктів у річку Дніпро.

25 березня 2024 року генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота повідомив, що внаслідок атаки на ДніпроГЕС енергосистема України втратила понад тисячу мегават потужності. А рятувальні служби досі розбирають завали одного із машинних залів станції. В Укргідроенерго зазначили, що на відновлення ДніпроГЕС потрібні роки.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber