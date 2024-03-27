Музичні амбасадори Європи приїхали до Чернігова: мета візиту

11 культурних діячів з 11 країн Європи в рамках проєкту Music Ambassadors Tour 2024 приїхали до Чернігова. Вони організатори найбільших фестивалів та концертів у Європі, які допомагають Україні донатами та гуманітаркою з початку широкої війни.

Про це розповіла Суспільному організаторка туру, представниця Всеукраїнської асоціації музичних подій Мар’яна Мокринська.

Сін Йоргенсен приїхав з Данії. Чоловік від початку повномасштабної війни підтримує Україну донатами.

"У 2022 році ми вирішили віддавати одну крону з кожного квитка у Vega в Копенгагені. І зараз, за майже два роки, ми продали близько 475 тисячі квитків. І за ці роки ми передали 61-62 тисячі євро".

Сін Йоргенсен приїхав з Данії. Суспільне Чернігів

Чоловік розповідає: це його перший візит до України. Він вже побував у Києві, Бородянці, Ірпені. Каже, що вражений усім побаченим.

"Важко навіть уявити, що я тут. Вчора, я навіть не зміг заснути через ці враження. Я не розумію підгрунтя цієї агресії. Спустившись в укриття, побачивши цих людей, я стаю ближче, щоб зрозуміти, що тут відбувається. Тому що, це важко зрозуміти, коли ти в іншій частині Європи", — розповів Сін Йоргенсен.

Музичні амбасодори, які приїхали з Європи до Чернігова спустились в укриття під час повітряної тривоги. Суспільне Чернігів. Суспільне Чернігів

Перечекавши повітряну тривогу, делегація вирушила на екскурсію чернігівським Валом. Маркус Вірш приїхав з Німеччини, він представляє фестиваль DAS FEST. За весь час, каже Маркус, вони задонатили 30 тисяч євро.

"Я вперше в Україні. І так близько до цієї історії, що триває останні два роки. Я ніколи такого не очікував. Це, як емоційні гойдалки. Коли ти повертаєшся до готелю, трохи заспокоюєшся, дзвониш своїм друзям, починаєш говорити, і відчуваєш, що ти не хочеш зупинятися говорити про це".

Маркус Вірш приїхав з Німеччини. Суспільне Чернігів

Організаторка туру амбасадорів Мар’яна Мокринська розповідає: від початку повномасштабної війни — це вже другий проєкт з іноземними діячами культури, який Всеукраїнська асоціація музичних подій організувала разом з USAID.

"Кожен з них має свою індивідуальну історію. Хтось має своїх дідусів і бабусь, які загинули під час Другої світової. Хтось побачив фестиваль, і вирішив теж займатись благодійністю. Хтось вже стабільно підтримує Україну. Наприклад, один організатор зі Словаччини в цьому році вже пригнав 10 швидких допомог на нашу лінію фронту в Краматорськ".

Організаторка туру амбасадорів Мар’яна Мокринська. Суспільне Чернігів

Мар’яна Мокринська каже, що з 2022 року вони працюють з 28 європейськими фестивалями та залучають зібрані кошти на культурні потреби.

"За ці кошти, що збираються, ми допомагаємо будинкам культури, після деокупацій: відновлюємо або купуємо апаратуру, якої не вистачає для проведення заходів саме. В тому числі ми підтримуємо зараз реабілітацію цивільних, та всіх, хто постраждав до війни. Україна вже зникає зі шпальт газет. Праця з музичними подіями — це можливість залишатися в фокусі".

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