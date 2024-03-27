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У Вінниці під колесами вантажівки загинув чоловік
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У Вінниці під колесами вантажівки загинув чоловік

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Вантажівка, під колесами якої загинув пішохід
Вантажівка, під колесами якої загинув пішохід. Фото: Нацполіція

У Вінниці під колесами вантажівки загинув пішохід. ДТП трапилося на Немирівському шосе 26 березня.

Як повідомили на сайті Нацполіції, чоловік помер на місці події від отриманих травм.

"За попередньою інформацією, 65-річний водій вантажного автомобіля MAN допустив наїзд на пішохода, який рухався в попутному напрямку по проїзній частині дороги у невстановленому місці", — йдуться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого. У водія здійснено забір крові для проведення експертизи на стан сп’яніння. Авто — помістили на арештмайданчик.

Розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає покарання — до 8 років позбавлення волі.

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