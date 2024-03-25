На Вінниччині у ДТП загинув мотоцикліст

На Вінниччині в автопригоді загинув мотоцикліст. Це сталось 23 березня в селі Надросся Погребищенської громади. Про це йдеться на сайті ГУНП у Вінницькій області.

Попередньо, водій мотоцикла SPARK не впорався з керуванням та зіштовхнувся з автомобілем Ford, який рухався попереду в попутному напрямку. Внаслідок аварії 31-річний водій мотоцикла від отриманих травм загинув на місці події.

40-річний водій автомобіля не постраждав. У нього відібрані зразки крові для проведення токсикологічної експертизи.Транспортні засоби поміщено на арештмайданчик.

За фактом автопригоди слідчими розпочато досудове розслідування кримінального провадження ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.