До Центру допомоги врятованим у Полтаві за рік звернулись понад 1700 людей

Центр допомоги врятованим у Полтаві працює вже рік. За цей час соціально-психологічну, правову, інформаційну допомогу тут отримали понад 1,5 тисячі людей. Серед яких 70% – внутрішньо переміщені особи.

Як розповіла Суспільному координаторка центру Наталія Дерябіна, до спеціалістів закладу можна звернутися із будь-якими питаннями, які виникають у зв’язку з повномасштабною війною.

У Полтаві вже рік працює Центр допомоги врятованим, де безплатно надають психологічну, правову та інформаційну підтримку усім, хто цього потребує. Сюди зверталася і переселенка з Краматорська Софія.

Переселенка з Краматорська Софія. Фото: Суспільне Полтава

"Із літа минулого року два рази на тиждень приходжу. З 5 квітня 2022 року я з мамою і з сім’єю виїхала до Полтави. Це був дуже важкий шлях. У мене загинули двоє друзів військовослужбовців. Один так і залишився в Сєвєродонецьку, його не змогли звідти врятувати. Іншого ми поховали в Краматорську. Я могла прокинутися від панічної атаки або заснути в панічній атаці. Або, наприклад, йти містом і розуміти, що в мене немає кисню, я не можу дихати. Коли я сюди звернулася, я вже розуміла, що або психлікарня – я не хочу жити і мені тільки медична допомога потрібна", — розповів клієнтка Центру допомоги врятованим Софія.

Центр допомоги врятованим у Полтаві. Фото: Суспільне Полтава

"Я бачу прогреси у Софії. Коли вона прийшла, вона була не соціальна людина Зараз це людина, яка вже працює, вона влаштувалась на роботу. В основному до нас звертаються внутрішньо переміщені особи, звертаються як маленькі діти з 3 років, так і вже дуже дорослі бабусі чи дідусі. Безумовне прийняття клієнта, це дуже важливо, встановити довірливі стосунки, показати, що ти приймаєш людину такою, якою вона є", — розповіла психологиня Центру допомоги врятованим Катерина Бабінчук.

Як розповіла координаторка Центру допомоги врятованим Наталія Дерябіна, протягом року у Полтаві отримали допомогу вже понад 1700 людей.

"Це люди прийшли на первинне консультування, а загалом ми більше 3 тисячі послуг надали нашим клієнтам. Це психологічні, соціальні і юридичні. 70% послуг ми надали для внутрішньо переміщених осіб і 28% людей змогли отримати онлайн-консультацію у нашому Центрі", — додала координаторка Центру допомоги врятованим Наталія Дерябіна.

Центр допомоги врятованим у Полтаві створено за ініціативи Офісу Віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, сприяння Урядової Уповноваженої з питань гендерної політики, у партнерстві з UNFPA, Фондом ООН у галузі народонаселення в Україні, завдяки фінансовій підтримці урядів Австрії, Бельгії, Швеції, Франції, у співпраці з Полтавською обласною військовою адміністрацією, Полтавською міською радою та ГО “Інноваційні соціальні рішення”.

Допомогу у центрі надають п’ять спеціалістів у палаці дозвілля "Листопад". Консультують людей з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 16:30. Загалом Центр допомоги врятованим діє за фінансової підтримки міжнародних партнерів.

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